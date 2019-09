Elke Pattyn stopt als nieuwsanker bij VTM Nieuws.

In een persbericht kondigt DPG Media, het moederbedrijf van VTM aan dat de commerciële zender en nieuwsanker Elke Pattyn hun samenwerking beëindigen. 'In onderling overleg', zoals dat dan heet. Pattyn begon in 2004 op de nieuwsdienst als journaliste en was nieuwsanker sinds 2013. Ze presenteerde ook tijdens verschillende korte periodes Telefacts en Telefacts zomer.

Voorlopig komt er geen vervanger voor Pattyn. Haar ex-collega's zullen haar nieuwsuitzendingen overnemen. Waar Pattyn in de toekomst aan de slag gaat, is niet bekend. Waarom ze vertrekt evenmin.