Vijf zenuwslopende episodes, begin december nog eens vijf, en daarna is het echt bella ciao voor La casa de papel, het Spaanse Netflix-fenomeen waarin de bankovervallers met Dalí-maskers elk de naam van een stad meekregen. Waar stond wiens casa ook alweer op de wereldkaart?



WIE Het meesterbrein achter de overvallen op de Koninklijke Munt (deel 1 en 2) en de Bank van Spanje (3 tot 5). Dankzij deze moderne Robin Hood groeide La casa de papel van Europa tot Zuid­-Amerika uit tot een symbool van verzet tegen een onrechtvaardige overheid. STATUS Het laatste beeld van deel 4 toont hoe agente Alicia Sierra een pistool tegen zijn hoofd zet. WIE Een jonge, niet bijster snuggere crimineel met een gouden hart en aanstekelijk lachje. Zoon van Moscú en lief van Estocolmo, met wie hij de kleine Cincinnati opvoedt. STATUS Zit bij de aanvang van deel 5 met de rest van de bende ingesloten in de Bank van Spanje. WIE Het zoontje van Estocolmo en Arturo, dat Denver als zijn vader ziet. STATUS Is achter­ gebleven in de schuilplaats van de bende in Indonesië. Wordt binnenkort misschien wel een weeskindje. WIE Iedereen valt ten prooi aan de liefde in La casa de papel, dat eigenlijk een verkapte telenovelle is. Het alfamannetje Bogotá duikt op in deel 3 en krijgt een boon voor de feministe Nairobi. STATUS In de Bank van Spanje, kijkend naar de vele filmpjes die fans op YouTube over zijn romance met Nairobi hebben gepost. WIE Frivole hacker en jongste bendelid dat tot over zijn oren op de oudere Tokio verliefd is. Zijn gevangenschap zorgt ervoor dat El Profesor drie jaar na de overval op de Koninklijke Munt een nieuwe kraak plant. STATUS Verliefd, verward en ingesloten in de Bank van Spanje. WIE Politieagente Raquel Murillo viel voor de charmes van El Profesor en liep naar de 'goeie' kant over. Ze kan als enige het hoofd bieden aan Tokio, met wie het geregeld tot opstootjes komt. STATUS Op het eind van deel 4 spectaculair uit de handen van de politie bevrijd. WIE Een Servische oorlogs­veteraan met een mohawk die zich in deel 1 samen met zijn neef Helsinki bij de bende aansloot. STATUS Staat te boek als de allereerste dode in La casa de papel. Was hersendood na een klap op zijn kop en werd door Helsinki liefdevol met een kussen verstikt. WIE Mónica Gaztambide was de secreta­resse van Arturo, de directeur van de Konink­ lijke Munt, van wie ze ook een kind verwachtte. Ze werd verliefd op haar gijzelnemer Denver, wat meteen haar naam ('Estocolmo' is 'Stockholm' in het Spaans, als in: stockholmsyndroom) verklaart. STATUS Liet haar zoon Cincinnati achter om deel te nemen aan de overval op de Bank van Spanje. WIE Servische oorlogs­ veteraan/teddybeer die zich na de dood van zijn neef Oslo ontwikkelt tot toeverlaat van de bende. Wordt beste maatjes met Nairobi en heeft het in deel 3 hevig te pakken voor Palermo. STATUS In diepe rouw na de dood van zijn beste vriendin. WIE De oudere broer van El Profesor fungeerde bij de eerste overval als leider. Hij was ijdel en megalomaan, een gentleman thief die schijnbaar alleen voor zichzelf leefde. STATUS Terminaal ziek en offerde zich bij de ontsnapping uit de Koninklijke Munt op voor de bende. WIE Zwijgzaam, lelijk, keihard en loyaal aan El Profesor. De makers knipogen graag en vaak naar Quentin Tarantino, en Marsella is hun Danny Trejo. STATUS Heeft op het einde van deel 4 Lisboa ontzet in een helikopter. WIE De Argentijn Martín Berroti lost de overleden Berlín, op wie hij verliefd was, af als leider van de tweede kraak. Hij heeft een persoonlijke agenda: het goud in de Bank van Spanje werd grotendeels uit Zuid-Amerika geroofd. STATUS Werkt opnieuw samen met de bende nadat zijn rebellie onrechtstreeks tot de dood van Nairobi heeft geleid. WIE De vader van Denver, een alleenstaande ouder wiens leven om het welzijn van zijn zoon draaide. Als ex­ mijnwerker ook een kei in het graven van tunnels. STATUS Dood­ geschoten door de politie in deel 2, het harde bewijs dat geen enkel personage - ook niet een populair - in deze reeks onsterfelijk is. WIE Empathische moederkloek die tegelijk als femi­nistisch boegbeeld van de bende fungeerde. Catchfrase: 'Het matriarchaat begint!' Een wonderlijk en heel populair personage. STATUS In deel 4 door een losgeslagen veiligheidsagent in het hoofd geschoten. Haar dood stortte de fans van de reeks in diepe rouw. WIE Het petekind van Moscú is een transvrouw die zich in deel 4 bij de bende aansluit. Dat ze door een vrouw werd gespeeld, leverde de makers aardig wat kritiek op. STATUS Zit samen met de rest ingesloten in de Bank van Spanje, waar ze zich eerst als gijzelaar voordeed. WIE Ongeleid projectiel en onbetrouwbare vertelstem van de reeks, wier impulsiviteit de bende constant in de problemen brengt. Beschouwt Río als haar speeltje. Dat dit archetype van elke heist movie hier een vrouw is, is een revolutionaire daad van de makers. STATUS Zit ongeleid en impulsief in de Bank van Spanje.