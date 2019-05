Eén-reeks 'Down the Road' wint eerste prijs op World Media Festival in Hamburg

De Eén-reeks Down the Road heeft woensdagavond de eerste prijs in de categorie 'Documentaries - Human relations and values' op het World Media Festival in Hamburg gewonnen. Dat heeft Eén laten weten.

24 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Lore Schueremans en Dieter Coppens van de tv-serie 'Down the road' poseren voor een foto tijdens het Gala van de Gouden K's, een awardshow van Ketnet, op 26 januari 2019. © Belga

Het World Media Festival eert 'content' in televisie, film, online en print van over de hele wereld, en wordt beschouwd als een van de belangrijkste internationale prijzen. De jury die de Eén-reeks bekroonde, bestaat uit professionals uit verschillende takken van de media. In totaal dongen 789 inzendingen van 34 landen, waaronder Australië, België, China, Denemarken, Rusland, Zweden, de Verenigde Staten en Griekenland, mee in de verschillende categorieën. In de categorie 'Documentaries - Human relations and values' waren er 39 inzendingen. In "Down the Road" volgt Dieter Coppens tijdens een reis zes mensen met het syndroom van Down.