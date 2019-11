Eén-programma 'Taboe' grijpt naast Emmy Award

Het Eén-programma 'Taboe', gemaakt door het productiehuis Panenka, wint dan toch geen Internationale Emmy Award. Het programma was genomineerd in de categorie Non-Scripted Entertainment, maar moest het maandagavond plaatselijke tijd in New York afleggen tegen het Britse programma 'The Real Full Monty: Ladies Night'.

Beeld uit de eerste aflevering van 'Taboe'.