De viering van de achttiende verjaardag van kroonprinses Elisabeth zal vrijdag live op televisie te volgen zijn, zowel op Eén als op vtm. Dat werd bij beide zenders vernomen.

Prinses Elisabeth, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, wordt op 25 oktober 18 jaar. De viering op het Koninklijk Paleis in Brussel zal gevolgd kunnen worden door alle tv-kijkende Vlamingen, raakte maandag bekend. Eerst bevestigde VRT-woordvoerster Lesley Hernalsteen maandag, na berichtgeving door Het Nieuwsblad, dat ze het evenement zullen uitzenden, 'van 11.00 tot ongeveer 12.00 uur.'

Later volgde het nieuws dat het feest zal ook te zien zijn op VTM en op de website HLN.be, bevestigd door Sara Vercauteren, de woordvoerster van moederholding DPG Media. Nieuwsanker Cathérine Moerkerke heeft in de studio in Vilvoorde royalty-kenner Jo Depoorter te gast, die deskundige commentaar geeft bij deze historische gebeurtenis. VTM-journalistes Eva Peeters en Birgit Herteleer volgen alles ter plaatse in Brussel. In Wallonië zal de viering te volgen zijn op de RTBF en op RTL-TVI.

Aan de viering zullen onder anderen leden van de koninklijke familie deelnemen, politici en een tachtigtal jongeren die net als de prinses in 2001 geboren zijn. Er zullen optredens zijn van Eurovisiesongfestival-deelneemster Blanche en finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat zoiets live wordt uitgezonden, is hoogst uitzonderlijk en heeft uiteraard iets te maken met dat Elisabeth de troonopvolger is. De laatste keer dat een eenmalig koninklijk evenement live werd uitgezonden, was in 2014, met de begrafenis van koningin Fabiola/

De prinses kreeg voor haar achttiende verjaardag ook al een officiële postzegel, op basis van een foto die gemaakt werd door koning Filip.