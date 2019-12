U houdt van kattenfilmpjes? U bent niet de enige, en Netflix weet dat. De streamingbons rakelde voor de gelegenheid een oud verhaal over een kattendoder op en draaide er een documentaire rond.

Netflix volgt de digitale voetafdrukken die u achterlaat op het internet. Netflix weet zodoende wat u leest en deelt met vrienden. Netflix komt er op die manier achter dat u van kattenfilmpjes en true crime houdt. Netflix bouwt daar een programma rond. Kortom: Netflix is slim, en dat bewijst het overvloedig met Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, een bloedstollende, diabolisch gewiekste docuserie in drie delen over enkele internetdetectives die vanachter hun pc de identiteit van een seriemoordenaar in de dop proberen te achterhalen. Vier redenen waarom u deze streaminghit niet mag missen.

De premisse

In 2010 circuleerde een filmpje met de titel '1 boy 2 kittens' op het wereldwijde web. Daarin is te zien hoe een jongeman iets onsympathieks doet met twee kattenjongen en een stofzuiger. De leden van een gesloten Facebookgroep -- onder wie een pas gescheiden vrouw in een dipje en een man met iets te veel tijd en een zichtbaar tekort aan vitamine D -- weten de dader met behulp van metadata en Google Street View te traceren en leggen zelfs contact met de onverlaat. Meer gruweldaden volgen, al dan niet als gevolg van de bemoeienissen van de vrijetijds-Poirots.

De suggestieve aanpak

Nogal wat mensen die Don't F**k with Cats hebben bekeken, schreeuwden moord en brand over de vele walgelijke beelden. Vreemd, want je ziet geen katten of andere levende wezens vermoord worden. Je krijgt alleen de aanloop naar de daad, enkele geblurde beelden en betrokkenen -- onder wie een rechercheur die in tranen uitbarst -- die uitleg geven bij wat u níét ziet. De echte gruwel speelt zich dus louter in uw hoofd af. Da's overigens geheel uw eigen schuld: moet u maar geen programma bekijken dat als ondertitel 'Hunting an Internet Killer' heeft.

De ontknoping

Vergal uw eigen kijkplezier niet: zoek de afloop niet op via Wikipedia, want het laatste kwartier van Don't F**k with Cats is hallucinante tv.

De dubbele moraal

Netflix wil met Don't F**k with Cats onderstrepen dat je narcistische internetgekken die wanhopig op zoek zijn naar aandacht beter geen forum geeft. De streamingdienst doet dat met een programma dat een narcistische internetgek de aandacht schenkt waarnaar hij zo wanhopig op zoek was. Qua dubbele moraal kan dat tellen.