Een slecht werkend gerecht, sekslessen en een briljante stripverfilming: dit onthoudt onze redactie van een radioactief tv-jaar.

10 Perpetual Grace, Ltd. - Canvas

Ben Kingsley leidde de dans in deze met al uw favoriete clichés spelende neonoir over een predikantenkoppel, hun verloren zoon en een hele stoet prachtige nevenpersonages.

9 Sex Education - Netflix

Mocht er ook gelachen worden? Welja, bijvoorbeeld met Sex Education, dat de in de ban geslagen sekskomedies - American Pie! - uit de nineties terugbracht, maar dan helemaal anders.

8 Unbelievable - Netflix

Naast jonge zwarte mannen - zie nummer 7 - kunnen natuurlijk ook jonge blanke vrouwen het slachtoffer van een slecht werkend gerecht worden. Minutieuze reconstructie van een verkrachtingszaak, gebaseerd op prijswinnende onderzoeksjournalistiek.

7 When They See Us - Netflix

Ava DuVernay (Selma) zette pers en politie in hun hemd in deze op feiten gebaseerde minireeks over vijf van verkrachting betichte zwarte tieners voor wie Donald Trump in 1989 de doodstraf vroeg.

6 Mindhunter - seizoen 2 - Netflix

Meer nog dan in het eerste seizoen vertelde Mindhunter dit jaar zinnige dingen over onze fascinatie met seriemoordenaars, in het volle besef dat je deze reeks alleen dankzij diezelfde fascinatie kunt maken. Slimme meta-tv voor mensen van nu.

5 Succession - seizoen 2 - HBO / Play

Bij ons zonder veel bombarie gepasseerd, wereldwijd onthaald als een absolute topper. Donkere komedie over een even rotte als rijke mediamagnaat en zijn nageslacht.

4 Chernobyl - HBO / Play

De kernramp van Tsjernobyl uit 1986, verteld in vijf uur uitmuntend tussen realiteit en fictie balancerende televisie die het toerisme in het getroffen gebied zowaar een boost gaf.

3 Fleabag - seizoen 2 - Amazon prime

De beste sadcom van 2019 kwam uit de koker van Phoebe Waller-Bridge (zie ook Killing Eve), de perfecte tv-maker voor dit verwarrende tv-gewricht.

2 Russian Doll -Netflix

In deze Groundhog Day voor millennials stierf de verwaande Nadia net zo lang tot ze leerde om er voor haar medemens te zijn. Beste existentialistische komedie van het jaar.

1 Watchmen - HBO / Play

Damon Lindelof (Lost) ging op de schouders van stripreus Alan Moore staan en dissecteerde onder andere de psyche van de superheld, het Amerikaanse racisme en onze ongemakkelijke omgang met het verleden.