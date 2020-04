Elke Jacobs wordt hoofdredacteur Digitaal en Jong en Dimitri Verbrugge coördineert voortaan 'Het Journaal'. Dat meldt VRT NWS.

De openbare omroep heeft twee nieuwe hoofdredacteurs aangesteld. Dimitri Verbrugge wordt hoofdredacteur van 'Het Journaal' en Elke Jacobs neemt de coördinatie van Digitaal en Jong voor haar rekening. Beide journalisten werkten voordien al op de nieuwsredactie in een leidinggevende functie.

Verbrugge (35) startte zijn carrière bij VRT NWS in 2008 als redacteur bij 'Karrewiet'. Later werkte hij voor 'Het Journaal' en coördineerde hij de buitenlandredactie van VRT NWS. Verbrugge vervangt Inge Vrancken. Vrancken besliste in maart om afstand te nemen van haar functie als hoofdredacteur en verder te gaan als verslaggever.

Elke Jacobs (41) was actief bij Eén, 'Terzake' en Studio Brussel. Ze werkt al negentien jaar voor de VRT en tekende mee de vernieuwingsoperatie van de nieuwsdienst uit. Jacobs leidde de themaredacties Algemeen en Maatschappij en Wetenschap. Ze vervangt op haar beurt Brecht Decaestecker, die aan de slag ging als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws.

'Het mediagebruik is meer dan ooit versnipperd en er is een wildgroei aan nepnieuws. Journalistieke kwaliteit in binnenlandse én buitenlandse verslaggeving behouden en versterken is bijzonder belangrijk,' zeggen de nieuwe hoofdredacteurs in een statement.

Algemeen directeur Informatie Liesbet Vrieleman wenst beiden veel succes. 'Allebei hebben ze de afgelopen jaren bewezen dat ze goed weten wat nieuws is en hoe VRT NWS dat vertaalt in scherpe journalistiek en audiovisuele verhalen.' (Belga, VRT)

