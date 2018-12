Deze tweede tv-seizoenen waren niet wat we ervan verwacht hadden

The Handmaid's Tale 2

Miste richting (en een boek om zich op te baseren). Geen rampzalig seizoen, maar voldeed niet aan de hoge verwachtingen die het eerste geschapen had.





Westworld 2

Veranderde in één seizoen van prestigieuze, complexe scifi naar pretentieuze, overgecompliceerde Lost-onzin. Onduidelijk of de makers er zelf nog iets van snapten.





13 Reasons Why 2

Was in theorie een heel slecht idee. Bleek in de praktijk een heel slecht idee.





Making a Murderer 2

Meer entertainment dan onderzoek. Seizoen 2 legde feilloos bloot wat er mis was met seizoen één maar wat je destijds niet opmerkte.