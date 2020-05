Assistent-professor Tom Evens (UGent), gespecialiseerd in media-economie en -technologie, ziet dat televisie zijn beste periode in jaren kent, maar er geen voordeel uit haalt. Terwijl Netflix zijn sterkste kwartaal ooit laat optekenen.

Corona heeft de Vlaming weer massaal voor zijn goede, oude tv gekregen, als we mogen afgaan op de kijkcijfers.

...

Corona heeft de Vlaming weer massaal voor zijn goede, oude tv gekregen, als we mogen afgaan op de kijkcijfers.Tom Evens: Niet alleen voor de tv. Streamingdiensten, onlinetelevisie, traditionele tv: er wordt massaal naar alles gekeken. Alleen kun je daar geen conclusies aan verbinden. We zitten gewoon meer thuis en meer mensen hebben weinig anders omhanden. Heel veel van de tijd die we nu voor tv doorbrengen, zal na de lockdown weer gevuld worden met iets anders. Het is een tijdelijke heropleving. Voor de traditionele tv-wereld is dit een paradoxale tijd. Zenders halen cijfers die ze al jaren niet meer gehaald hebben, maar er zijn minder adverteerders. Als zelfs de reclame-inkomsten van Google achteruit gaan, dan zal dat bij de Vlaamse media zeker zo zijn. De kijkcijfers kunnen dus commercieel niet verzilverd worden. Netflix heeft ondertussen zijn beste kwartaal ooit achter de rug, met dubbel zoveel nieuwe abonnees als voorspeld. Komen zij hier straks als grote winnaar uit? Evens: Dankzij corona bereikt Netflix doelgroepen die er nog niet mee vertrouwd waren. De lockdown zorgt bij veel mensen voor nieuwe digitale gewoontes. Hoe langer dit duurt, hoe duurzamer die nieuwe gewoontes zullen zijn. Het model van Netflix lijkt bijna op maat van een lockdown. Ze hangen niet af van adverteerders, maar van abonnementen. Ze hebben geen pretparken moeten sluiten of bioscoopreleases uitstellen, zoals Disney. En terwijl zenders en streamingdiensten in de problemen dreigen te komen omdat er niet of minder gedraaid kan worden, werkt Netflix zo lang op voorhand dat het safe zit voor heel 2020. Sowieso is hun catalogus uitgebreider dan die van veel van hun uitdagers. Hoe langer dit duurt, hoe beter voor Netflix. Zal corona een breekpunt blijken voor de tv-wereld?Evens: Wanneer nieuwe industrieën ontstaan, komt er zo goed als altijd ergens een shake-out. Het typevoorbeeld is de dotcomcrisis eind jaren negentig: heel veel internetbedrijven die niet levensvatbaar waren, zijn toen uit de boom geschud. Ik verwacht dat we dat ook gaan zien met streamingdiensten. Niet volgende maand, maar wel binnen een half jaar. En dan zie ik vooral de kleinere diensten, met een kleinere oorlogskas en minder content, in de problemen komen. In die zin geloof ik niet dat corona een echte breuklijn wordt, maar eerder een acceleratie zal blijken van evoluties die er al waren. De grote bedrijven worden groter. De kleine, opkomende spelers krijgen het moeilijk. De advertentiemarkt voor zenders krijgt opnieuw klappen. Alles wat met technologie en digitaal te maken heeft, wordt de grote winnaar. En dat zijn vaak bedrijven die niet gekoppeld zijn aan ons grondgebied.