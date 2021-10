De familie Planckaert is momenteel alomtegenwoordig. We goten hun programma's in een handige stamboom.

Uit: 2003-2009 - Te zien op: VTM Gold

Uit: 2003-2009 - Te zien op: VTM Gold De pater familias van de Planckaert-programma's. In 2003 introduceert VTM na het succes van De Pfaffs een nieuwe realitysoap over een bekende familie, deze keer die van ex-wielrenner Eddy Planckaert. Alleen is De Planckaerts iets deprimerender dan zijn voorganger. Het gezin is namelijk net failliet verklaard en leeft een sober leven op een berg nabij Marche-en-Famenne. Toch blijven de Planckaerts optimistisch, zo blijkt ook uit de bijbehorende single We zijn goe bezig, en worden er twaalf seizoenen van de reeks gemaakt. Uit: 2020-2021 - Te zien op: Eén Tien jaar na De Planckaerts verhuist de familie naar de openbare omroep om in Château Planckaert, de Vlaamse versie van het Nederlandse Chateau Meiland, een krakkemikkig Frans kasteel om te toveren tot een chambre d'hôte. Feelgoodtelevisie die weliswaar de Confederatie Bouw de schrik van haar leven bezorgt door zowat elk veiligheidsvoorschrift aan haar laars te lappen. Op een bepaald moment krijgt Junior Planckaert bijvoorbeeld een hijskraan in zijn gezicht. Zo feelgood is dat nu ook weer niet. Uit: 2021 - Te zien op: Ketnet De concurrentie is groot, maar de prijs voor de meest ongemakkelijke titel in deze weelderige stamboom gaat naar De Planckies. Daarin volgt Ketnet de Franse avonturen van Iluna, Devon, Mageno, Noa, Yukka en Elara, de jongste generatie Planckaert. Zo kan u aanschouwen hoe de kleinkinderen gaan wandelen, koken, hun ouders helpen met de verbouwingen, zelf een clubhuis bouwen en wilde dieren spotten. De Planckaerts Junior, zeg maar. Uit: 2021 - Te zien op: Eén Stephanie Planckaert werd op haar zestiende Vlaanderens bekendste tienermoeder. Dochter Iluna is intussen even oud, maar heeft dan weer nog nooit seks gehad. De ideale motivering om samen een televisieprogramma te maken en uit te zoeken hoe Vlaamse jongeren omgaan met liefde, seks en zwangerschap. Ook de andere Planckaerts geven hun ongevraagde mening. Uiteraard. Uit: 2021 - Te zien op: VRT Nu Niet geheel onverwachts en onder het motto 'Nooit genoeg Planckaerts op uw scherm' lanceerde de VRT gelijktijdig met Onverwacht ook de webreeks Meer onverwacht. Daarin gaan Iluna en seksuoloog Lotte Vanwezemael dieper in gesprek met jongeren over de onderwerpen die ook al in Onverwacht aan bod kwamen. Wij bereiden ons alvast voor op Nog meer onverwacht. Uit: 2022 - Binnenkort te zien op: Eén De familie is momenteel in blijde verwachting van een nieuwe worp. Na de breuk met Shana gaat Junior volgend jaar met de hulp van een psycholoog op zoek naar zichzelf, en liefst ook naar een nieuw lief. Iedereen mag zich inschrijven, want een type heeft Junior naar eigen zeggen niet. Zolang ze maar geen hoogtevrees heeft, voegde hij er wel aan toe. Een man met prioriteiten.