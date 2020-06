De duidingsprogramma's op Radio 1 krijgen vanaf september nieuwe presentatoren.

Ruth Joos ruilt De Wereld Vandaag voor De Ochtend. Die presenteert ze vanaf september elke week afwisselend met Xavier Taveirne. Ze worden bijgestaan door Benedikte Coussement. Zij zorgt voor updates en reacties op de belangrijkste nieuwsverhalen. Bij De Wereld Vandaag blijft Ruth Roets op post. Zij wisselt af met Gert Geens, die de plaats in neemt van Ruth Joos. Gert is bekend van Sporza radio en viel eerder al in bij De Ochtend en De Wereld Vandaag in vakantieperiodes. In het weekend wordt voormalig nieuwslezer Jan Van Delm zaterdag en zondag de vaste presentator van De Ochtend. Op zaterdag gaat Michaël Van Droogenbroeck op bezoek bij toppolitici voor een politiek ontbijtgesprek. Dat meldt VRT NWS. (Belga)