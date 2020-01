De man die '1 jaar gratis' bedacht: 'Mensen blijven mij maar vragen waar Herman Van Molle is'

Jasper Van Loy Webredacteur en concertrecensent Knack Focus

Met 1 jaar gratis ziet Karel Vereertbrugghen een van zijn vele geesteskinderen terugkeren. Maar Vereertbrugghen is ook cryptokraker bij De Standaard, de baslijn in een belpopklassieker en het tweede leven van Gaston en Leo: 'Gij doe da goed, jong! Ge moet der in vaardergoan!'

© Joris Casaer

'Wist u dat Paul Winchell, de acteur die Teigetje vertolkte in de eerste animatiefilms over Winnie The Pooh, samen met dokter Heimlich van het Heimlich-manoeuvre een kunsthart heeft uitgevonden?'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×