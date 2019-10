Showrunner Damon Lindelof kreeg de halve televisie kijkende wereld over zich heen over het einde dat hij voor Lost verzon. Dat hij zich nu aan Watchmen waagt, een stripmonument zoals er maar weinige zijn, maakt dat sommige fans hem dood wensen, nog voor ze ook maar één aflevering hebben gezien. 'Rustig jongens, het is maar een verhaal.'

Denk niet dat u Watchmen kent als u enkel Zack Snyders verfilming hebt gezien. De regisseur van 300 gooide er nummers van Bob Dylan, de grootste smurfblauwe penis ooit en zijn flair voor bombast tegenaan maar bereikte nergens de diepgang en complexiteit van de baanbrekende graphic novel van scenarist Alan Moore en tekenaar Dave Gibbons. Hun Watchmen, oorspronkelijk verschenen in 1986-1987, was een satirische deconstructie van het superheldengenre, waarin gewone mensen zich in spandex en maskers hulden en - zonder superkrachten - de misdaad gingen bestrijden. De strip was een subversieve spiegel voor het door de Koude Oorlog opgeslorpte Amerika van de eighties én een geweldig verhaal. Moore bedacht een alternatieve geschiedenis waarin de VS de Vietnamoorlog hebben gewonnen, waarin president Nixon tot vier keer toe herverkozen is en in 1986 op het punt staat een kernoorlog met de Sovjets te beginnen. En terwijl die doomsday clock ongenadig verder tikt, onderzoeken de vigilantes de moord op een van hen.

