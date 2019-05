Vanaf maandag probeert Holly Mae Brood, dochter van Herman, samen met Viktor Verhulst baltsende twintigers aan een nieuwe relatie te helpen in Love Island. 'Iedereen heeft naar eigen zeggen wel een biertje met mijn vader gedronken. Raar. Mijn vader dronk geen bier.'

Voor sommige kijkers komt Love Island waarschijnlijk geen dag te vroeg. Wie op zwoele blikken, puntige oneliners en een streepje gratuit bloot belust is, zapt dezer dagen namelijk nog beter naar Zinzen en Van Cauwelaert dan naar Temptation Island. Vanaf 27 mei kunnen die kijkers zich op Vier (en in Nederland RTL) gelukkig laven aan een mix van voornoemd sociaal experiment en Big Brother, naar het voorbeeld van de gelijknamige populaire Britse datingshow. Zo populair dat hij ondertussen in een rist andere landen loopt. Zo populair ook dat het programma in 2018 met een Bafta Award aan de haal ging. En zo populair dat het programma datzelfde jaar dubbel zoveel inschrijvingen mocht noteren als Oxford en Cambridge samen. Wat een scheve vergelijking blijft, maar sommigen toch deed concluderen dat de ondergang van het Avondland nu echt wel is ingezet.

...