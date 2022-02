Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is in het parlement streng voor de mediasector. 'Er zijn in de mediasector nog onvoldoende stappen vooruit gezet om het probleem van grensoverschrijdend gedrag aan te pakken', klinkt het.

'Ik denk dat we er ons allemaal van bewust zijn dat het hier gaat om een brede maatschappelijke problematiek, maar ik ben er als minister van Media wel van overtuigd dat de situatie in de media nog acuter en ernstiger is.' Dat zei Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het parlement na vragen van Freya Perdaens (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Katia Segers (Vooruit).

Dalle kreeg in het parlement vragen naar aanleiding van de onthullingen rond The Voice in Nederland en de rechtszaak rond televisiemaker Bart De Pauw in Vlaanderen. Volgens Dalle is de situatie in de media dus een pak erger dan elders en is er nog onvoldoende sense of urgency. 'Uit een rapport van de UGent uit 2018 bleek dat 71 procent van de vrouwen in de media- en cultuursector aangaf ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt', zei Dalle. 'Laat dat even tot u doordringen.'

Topje van de ijsberg

De dossiers die vandaag bekend zijn, vormen volgens hem slechts het topje van de ijsberg. Dat concludeert de minister uit gesprekken die hij zelf voerde. 'Ondanks het actieplan van mijn voorganger en verschillende acties van de regering in verschillende sectoren zijn er in de mediasector nog onvoldoende stappen vooruit gezet om dit probleem aan te pakken', aldus Dalle. Hij werkt daarom aan een nieuw actieplan, al waarschuwt hij nu al dat er geen wonderoplossing bestaat. Het plan zal volgens hem dan ook voortdurend moeten worden bijgesteld en zal nooit helemaal af zijn.

'Ik denk dat we er ons allemaal van bewust zijn dat het hier gaat om een brede maatschappelijke problematiek, maar ik ben er als minister van Media wel van overtuigd dat de situatie in de media nog acuter en ernstiger is.' Dat zei Benjamin Dalle (CD&V) donderdag in het parlement na vragen van Freya Perdaens (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V) en Katia Segers (Vooruit).Dalle kreeg in het parlement vragen naar aanleiding van de onthullingen rond The Voice in Nederland en de rechtszaak rond televisiemaker Bart De Pauw in Vlaanderen. Volgens Dalle is de situatie in de media dus een pak erger dan elders en is er nog onvoldoende sense of urgency. 'Uit een rapport van de UGent uit 2018 bleek dat 71 procent van de vrouwen in de media- en cultuursector aangaf ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt', zei Dalle. 'Laat dat even tot u doordringen.' De dossiers die vandaag bekend zijn, vormen volgens hem slechts het topje van de ijsberg. Dat concludeert de minister uit gesprekken die hij zelf voerde. 'Ondanks het actieplan van mijn voorganger en verschillende acties van de regering in verschillende sectoren zijn er in de mediasector nog onvoldoende stappen vooruit gezet om dit probleem aan te pakken', aldus Dalle. Hij werkt daarom aan een nieuw actieplan, al waarschuwt hij nu al dat er geen wonderoplossing bestaat. Het plan zal volgens hem dan ook voortdurend moeten worden bijgesteld en zal nooit helemaal af zijn.