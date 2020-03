De VRT annuleert alle publieksevenementen waarbij veel mensen in een binnenruimte dicht op elkaar komen tot en met dinsdag 31 maart. Bij uitzendingen met publiek zullen de toeschouwers verder uit elkaar zitten. Dat meldt de openbare omroep in een persbericht.

Het directiecollege van de VRT heeft besloten om alle publieksevenementen waarbij veel mensen in een binnenruimte dicht op elkaar komen tot en met dinsdag 31 maart te annuleren. Het gaat om de Battle of Talents van MNM-programma UrbaNice (12 maart, De Centrale in Gent), De eregalerij van Radio 2 (19 maart, Kursaal in Oostende, wordt uitgesteld), De smaaktest-dag van De inspecteur (14 maart, Leuven) en de finale van Radio 2-wedstrijd De humorklas. Ook MNM Back to the 90's & 00's, op 28 maart in het Sportpaleis, wordt uitgesteld. Over de editie van 4 april wordt later beslist.

De rondleidingen op de VRT worden voor de rest van de maand geannuleerd tot en met zondag 5 april. Het publiek van studioprogramma's als Vandaag en De zevende dag zal met minder zijn en verder uit elkaar zitten. Ook intern neemt de openbare omroep extra maatregelen.

Over evenementen die verder in de toekomst liggen, heeft de VRT nog niet beslist. Het gaat dan onder meer over het Klarafestival in de Bozar, waar de raad van bestuur woensdagavond over beslist, de opnames van de tv-special over 30 jaar Samson & Gert (1 april), #LikeMe in concert (vanaf 4 april) en Walk The Talk (18 en 19 april), ten voordele van Kom op tegen kanker.

