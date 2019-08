Nederlandse actrices Carice Van Houten en Halina Reijn hebben voor VTM 'Red Light' bedacht, een reeks over prostitutie. Ook Maaike Neuville heeft een hoofdrol in de serie, waarvan de opnames deze week starten.

In Red Light, een nieuwe dramareeks die zich afspeelt in de wereld van prostitutie en mensenhandel, geraken de personages Carice Van Houten, Maaike Neuville en Halina Reijn verstrengeld als een van hun echtgenoten mysterieus verdwijnt.

'Een verhaal met enorme urgentie, over vrouwen, seksualiteit en macht', vatten Reijn en Van Houten, die de reeks bedachten, het samen. Reijn is een gevierde theatermaakster die onder meer de Nederlandse toneelprijs Theo d'Or in ontvangst nam. Van Houten kent u wellicht van haar rol in Game of Thrones, al bouwde ze haar bekendheid op eigen bodem lang daarvoor op met onder andere Paul Verhoevens Zwartboek en de kinderfilm Minoes. Neuville is alvast enthousiast: 'Het is de juiste reeks op het juiste moment, voor mij als actrice en voor de tijd waarin we leven.'

Voor België zitten productiehuis Eyeworks en VTM mee in het project, voor Nederland WBITVP en BNNVARA. Red Light wordt wel voor driekwart in Vlaanderen opgenomen. Wat betreft Vlaams talent passeren naast Neuville onder anderen Koen De Bouw, Geert van Rampelberg, Ruth Becquart en Herwig Ilegems de revue, de Nederlandse acteurs worden later bekendgemaakt. De regie is in handen van Wouter Bouvijn en Anke Blondé. Bouvijn nam met De Twaalf, dat nog moet uitgezonden worden, eerder dit jaar de prijs voor Beste Scenario in ontvangst op Canneseries. Blondé brengt op 11 september dan weer haar debuut The Best of Dorien B uit, dat het in het festivalcircuit al goed deed.

Wanneer Red Light zal worden uitgezonden, is nog niet bekend.