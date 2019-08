Canvas kiest in de rest van 2019 voor buitenlandse fictie en zet VRT NU in om alle soorten kijkers te bedienen. Daarnaast stelde de tweede zender van de VRT nog vijf nieuwe programma's voor.

Canvas blijft het spoor bewandelen van spraakmakende buitenlandse fictie, werd maandag duidelijk bij de lancering van de najaarsprogrammatie. Na Big Little Lies, My Brilliant Friend en The Handmaid's Tale is het deze keer de beurt aan Das Boot, Sharp Objects en Perpetual Grace Ltd. In 2020 volgen dan Chernobyl, dat dit voorjaar nog goed over de tongen ging, de tweede reeks van Big Little Lies en de derde van The Handmaid's Tale en True Detective.

De reeksen zullen allemaal beschikbaar zijn op VRT NU, vaak al integraal van bij de start op tv of zelfs daarvoor. Dat deed Canvas in het verleden al met onder meer Fiskepark, de fictiereeks van Tomas De Soete, en dat experiment is de VRT blijkbaar goed bevallen.

Daarnaast lanceerde Canvas nog vijf nieuwe programma's. In Weg van het meesterwerk volgt Thomas Vanderveken het spoor van de Vlaamse meesters Bruegel, Rubens en Van Eyck. Xavier Taveirne mag zich na Voor de mannen wagen aan Eenzaamheid, over wat Canvas 'een van de problemen van deze tijd' noemt.

Annick Ruyts maakt met De slapelozen een programma over slecht slapen. Triggerfinger-drummer Mario Goossens reisde voor Paradise City naar zes geteisterde steden en wilde weten hoe muziek die plekken kan helen. Tot slot is er nog Kinderen van het verzet, vervolg op de veelbesproken reeksen Kinderen van de collaboratie en Kinderen van de kolonie. Deze keer vertellen dertien getuigen over de verzetsdaden van hun ouders.

Uiteraard blijven ook enkele vaste waarden op post. Alleen Elvis blijft bestaan, Belpop, Winteruur, Belga sport en Wissel van de macht krijgen dit najaar nieuwe seizoen. Dat geldt uiteraard ook voor Terzake, dat 25 jaar bestaat en in de week van 2 september uitgebreid wordt gevierd.