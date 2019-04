Een rechercheur zonder testikels? Daarvoor moeten we in België zijn, moeten ze bij de BBC gedacht hebben. En zo speelt Boris Van Severen Tchéky Karyo's sidekick in Baptiste.

Boris Van Severen (30), zoon van ontwerper Maarten Van Severen en kleinzoon van kunstenaar Dan Van Severen, maakt na onder meer De 16, Salamander en Studio Tarara zijn internationale debuut in de Brits-Belgische coproductie Baptiste. Al moet u daarvoor wel nog even geduld oefenen.

Boris Van Severen: Mijn personage, Niels Horchner, komt pas vanaf aflevering twee in beeld. Hij is de zoon van Martha, het hoofd van de Amsterdamse politie, gespeeld door Barbara Sarafian, en is bezig met een zaak rond een vermist meisje. Hij wil dat heel goed doen, omdat hij het gevoel heeft dat hij als 'zoon van' te veel wordt bemoederd door zijn collega's. Dan wordt Baptiste erbij geroepen, waarna Niels hem op sleeptouw neemt door Amsterdam. Hij heeft een bewogen jeugd gehad: zijn vader is op jonge leeftijd gestorven. En, o ja: zijn testikels zijn verwijderd.

Pardon?

Van Severen: Hij heeft testikelkanker gehad en is daarvan hersteld. Dat heeft hem getekend in de omgang met zijn medemens, en zeker met vrouwen. Laten we zeggen dat hij nogal worstelt met zijn mannelijkheid en door de hormonen best opvliegend kan zijn.

Iets zegt me dat de plotwendingen in Baptiste behoorlijk onwaarschijnlijk zijn.

Van Severen: Dat is wat Jack en Harry zo fantastisch doen. In elke aflevering zetten ze je drie keer op het verkeerde been. Die gasten kunnen echt schrijven.

Barbara is echt een vriendin geworden. Fijn om elkaar te leren kennen op een buitenlandse set, terwijl we bij wijze van spreken vijf straten van elkaar wonen.

Tchéky Karyo zegt dat je als een zoon voor hem bent.

Van Severen: Hij was voor mij ook een mentor. Hij beheerst zijn personage tot in de puntjes, en gaf mij tips, ook als ik die niet nodig had. Daardoor duwde hij me soms in een richting die ik niet voorzien had. Maar laten we wel wezen: Tchéky is een genereuze tegenspeler. Zijn Frans accent is zo aandoenlijk, dat je hem alles zou vergeven, alleen al omdat hij (schakelt over op sappig Franglais) 'like this' praat.

Wist je dat hij ook muzikant is? Muziek is jouw eerste grote liefde. In dat opzicht lijken jullie alvast op elkaar.

Van Severen: Absoluut. We hebben daar veel over gepraat. Hij heeft ook een home studio. Ik heb hem gezegd dat ik heel graag wil langskomen. We hebben al ongevéér afgesproken. (lacht)

Ik las dat je voor elke draaidag Warrior King van Lou Reed opzette.

Van Severen: Bij elk personage dat ik creëer, probeer ik een playlist te maken. Dat helpt mij om in the zone te raken. Warrior King passeerde toevallig. Ik dacht: dat nummer ís gewoon Niels. Er zit een grote drive in die perfect past bij hem. Hij heeft zoveel shit meegemaakt en toch wil hij de mensheid redden. Nu ik eraan terugdenk: wat een zalige periode was dat toch. Barbara is echt een vriendin geworden. Fijn om elkaar te leren kennen op een buitenlandse set, terwijl we bij wijze van spreken vijf straten van elkaar wonen. (lacht)

'Maak kennis met de hunk die harten sneller zal doen slaan in Baptiste', schreef een Britse krant. Ben je nu binnen bij de Britten?

Van Severen: De persverantwoordelijke van de BBC liet me dat zien, en ik schoot meteen in de lach. Zo zie je maar hoe leeg het is, bekend zijn. Natuurlijk is het ook flatterend, maar het is vooral heel grappig. Ik merk dat ik daar nu ook kansen krijg, en sinds kort heb ik een Britse agent. Hoe maf is dat! Ik besef wat voor een luxe het is, dankzij zo'n serie internationale aandacht krijgen en mijn carrière naar een ander niveau kunnen tillen. Want in Groot-Brittannië gebeurt het, hè. Het is nog altijd het Hollywood aan de Thames.