Ga met Boerke naar de koers.

Caitlin Fielder, een Nieuw-Zeelandse kunstenares en de partner van wielrenner George Bennett, transporteerde de antiheld naar twee paar schoenen, die vanaf deze week te zien zijn in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

...

Caitlin Fielder, een Nieuw-Zeelandse kunstenares en de partner van wielrenner George Bennett, transporteerde de antiheld naar twee paar schoenen, die vanaf deze week te zien zijn in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.Caitlin Fielder: Ik kreeg plots een mailtje van Boerkes producenten Peter Rogiers en Renaat Van Ginderachter: of ik gepersonaliseerde schoenen voor hen wil maken. Blijkbaar zijn ze echte wielerfans en kenden ze mijn werk via de professionele wielrenners met wie ik samenwerk. Zelf kende ik Boerke nog niet, maar ter voorbereiding ben ik uiteraard in zijn avonturen gedoken, en I love it! Fielder: Ik heb vooral geprobeerd om dicht bij Boerkes komische, ondeugende karakter te blijven. Elvis, God, de astronaut: alle figuurtjes die je op de schoenen ziet, komen uit de originele strips. Ik gok dat ik er in in totaal zo'n vijftig uur aan bezig geweest ben. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer details je ontdekt. (denkt na) Ik vind het fijn om het werk van een ander na te bootsen, zeker als die zo getalenteerd is als Boerkes bedenker Pieter De Poortere. Ik werk bijna altijd in opdracht en volg vooral de smaak van de klant, dus ik heb er geen enkel probleem mee om mijn stijl aan te passen. Fielder: Esteban Chaves, Michael Matthews, Primoz Roglic, Luis León Sánchez, Hannah Barnes: allemaal fietsen ze met mijn schoenen rond. Voor Mathieu van der Poel ontwierp ik zelfs speciaal Fortnite-schoenen. Mijn partner George Bennett is natuurlijk mijn trouwste klant. Fielder: Ja. Zo'n vier jaar geleden was ik op zoek naar een verjaardagscadeau voor George en stelde hij voor om zijn wielerschoenen te beschilderen. Dat bleek een schot in de roos, ook al had ik de verkeerde verf gebruikt en kwam alles er meteen af. (lacht) Later heeft hij de Tour de France gereden in een nieuw paar, en sindsdien is alles in een stroomversnelling geraakt. Intussen heb ik mijn job in de mariene biologie zelfs stopgezet en leef ik hiervan. Ik speelde al langer met het idee om een eigen kunstbedrijfje op te starten, maar ik dacht eerder aan portretten van huisdieren. Wist ik veel dat artistieke wielerschoenen een ding waren. (lacht)27/3-15/6, crvv.be