De cinefiel in u vindt zijn gading niet op Netflix. Deze alternatieven maken dat uw house toch een klein beetje als een arthouse voelt.

mubi.com

...

mubi.comDeze internationale streamingdienst gelooft in de niche en richt zich haast exclusief op cinefielen. Voor 9,99 euro per maand (u mag eerst een week gratis proberen) kunt u kiezen uit dertig films. Elke dag vervangt een nieuwe titel de film die al dertig dagen in het aanbod zat. Mubi profileert zich niet als graaibak of onlinevideotheek maar als een curator die de cinefiel probeert te verrassen met een doordachte mix van cultklassiekers, verborgen parels en meesterwerken uit alle tijden en van alle hoeken van de wereld. Elke film wordt uitgebreid toegelicht.Fijn kijkvoerThe FallDe nieuwe kortfilm van Jonathan Glazer, de virtuoze regisseur van Under the Skin.The Last Man on Earth Een cultfilm uit 1964 met horroricoon Vincent Price als wetenschapper in een postepidemische wereld.A Russian Youth De debuutfilm (over de Eerste Wereldoorlog) van een regisseur die opkijkt naar de ultrakunstzinnige Aleksandr Sokoerov. universcine.be en uncut.beEen initiatief van Belgische producenten en onafhankelijke distributeurs. Voor Amerikaanse blockbusters of obscure wereldfilms moet u hier niet zijn. De catalogus - 2852 titels - bestaat in essentie uit arthousefilms die eerder al een kans kregen in de bioscopen. Ideaal voor wie van de betere film houdt maar te weinig tijd had om de zalen plat te lopen. Thema's en specials brengen u op ideeën. Films zijn te koop of te huur. De abonnementsformule heet UnCut en kost voor onbeperkte toegang 7,99 euro per maand. (De verwarring met de twee sites wordt overigens een van de komende weken opgelost: UniversCiné en UnCut versmelten dan tot Sooner.be)Fijn kijkvoerPortrait de la jeune fille en feu Céline Sciamma's adembenemende liefdesfilm is er het meest bekeken.De Patrick Ook voor Belgische films die (niet) veel om het lijf hebben, zit u hier goed.Midsommar Bloemen, beren en heidense rituelen bij de vleet in deze zonnige horrorfilm van Ari Aster (Hereditary). cinemember.beMet maar 700 titels is Cinemembers claim dat het de grootste quality film collection van Nederland en België aanbiedt voor discussie vatbaar. Net als UniversCiné werkt deze dienst samen met het gros van de onafhankelijke distributeurs in de Benelux en rekent Cinemember op de kleppers die het de jongste jaren uitstekend deden in het festival- en arthousecircuit maar niet opgepikt werden door de grote streamingdiensten. Hier betaalt u 9,99 euro per maand voor onbeperkte toegang. Een klein aantal recente films is alleen afzonderlijk te huur of te koop.Fijn kijkvoerJagten Mads Mikkelsen imponeert als kleuteleider die van pedofilie wordt beschuldigd.Das weisse Band Michael Haneke won zijn tweede Gouden Palm met deze strenge zwart-witfilm over absolutisme.Borgman Een donkere, geestige en gestileerde polderfabel van Alex van Warmerdam met Jan Bijvoet als zonderlinge indringer. spamflix.comDit splinternieuwe platform noemt zichzelf een Netflix voor cultfilmfans. Het wil cinefielen en genreliefhebbers plezieren met cult en avant-garde die zelden verder geraakt zijn dan het circuit van genrefestivals, waarmee Spamflix ook samenwerkt. Het hoopt zich te specialiseren in zwarte komedies, volwassen animatiefilms en WTF did I just watch?! U betaalt zo'n 4 euro per film. Te negeren als u Alex Cox, Sion Sono, Quentin Dupieux en Peter Strickland verwart met de nieuwe aanwinsten van Manchester United.Fijn kijkvoerMimicry Freaks Een rauwe horrorfilm van een Japanse regisseur (Shugo Fujii) die een keer te veel naar The Texas Chain Saw Massacre heeft gekeken.Wrong Fransman Quentin Dupieux is allicht bekender als Mr. Oizo, maar zijn films zijn behoorlijke unieke mindfucks.A Floresta das Almas Perdidas Kunt u zich iets voorstellen bij een Portugees poëtisch coming-of-agedrama dat muteert in een seventiesslasher? avilafilm.beSinds vorige week pas online. Avila werd door filmmakers Olivia Rochette, Ruben Desiere, Gerard-Jan Claes en producent Rasmus Van Heddeghem opgericht om films 'die het vluchtige overstijgen en die esthetisch, technisch, politiek of historisch naklinken' onbeperkt online beschikbaar te stellen na hun festival- en bioscoopcarrière. Een beperkt, gecureerd aanbod moet vermijden dat films verdrinken in de massa. Voor de prijs - 3,5 euro per film - moet u het niet laten.Fijn kijkvoerJeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles Met een straatlengte voorsprong nog steeds de invloedrijkste Belgische film ooit, écrit et réalisé par Chantal Akerman.Rain Een documentaire van de Avila-oprichters over een samenwerking tussen choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en het Ballet de l'Opéra National de Paris.Zolang er scheepsbouwers zingen Een sociaal-historische documentaire van Jan Vromman over het einde van de scheepsbouwindustrie in Temse. lumiereseries.comLumière is een van de weinige vaderlandse distributeurs van films (Boyhood) en series (Borgen) met een eigen digitaal platform. Dat werd aan het begin van de coronacrisis vlotjes omgebouwd tot Cinema bij Je Thuis. Tijdelijk vindt u er voor 8 euro per stuk de premium films die collega-distributeurs dezer dagen in de bioscoop hadden willen uitbrengen. U kunt daarbij bioscopen zoals de Gentse Studio Skoop en de Koerselse Roxy een beetje steunen door aan te geven dat u via hen op het platform terecht bent gekomen. Cinematek gebruikt Cinema bij Je Thuis (en UniversCiné) bovendien om gerestaureerde films als Daens en Manneken Pis aan te bieden.Fijn kijkvoerAbout Endlessness Met zijn droefgeestige, diepmenselijke tableaux vivants is de Zweed Roy Andersson een genre op zichzelf.Ghost Tropic Stadsfilms kunnen de zeden verzachten, zoals deze nachtelijke Brussel-wandeling van Bas De Vos.Stalker In de digitale stal van Lumière zit ook de Rus Andrej Tarkovski, 'de grootste van ons allemaal', aldus zijn haast even illustere collega Ingmar Bergman. dalton.beMin of meer hetzelfde verhaal als Cinema bij Je Thuis: toen het Leuvense Cinema Zed noodgedwongen de deuren moest sluiten, werd het VOD-platform van het verwante Dalton Distribution gemobiliseerd en tijdelijk omgebouwd tot onlinebioscoop. Voor 8 euro per stuk (vijf voor oudere titels) streamt u de arthousefilms die Cinema Zed had willen vertonen. Daarnaast vindt u hier nog steeds het standaardaanbod van dalton.be, bestaande uit documentaires, kortfilms en films voor kinderen.Fijn kijkvoerSkate Kitchen Een belachelijke coole schets van vriendinnen die met hun skateboards de straten van New York onveilig maken.Lost Highway Dick Laurent is dead. David Lynch allesbehalve.Amenra: A Flood of Light De Amerikaan Bobby Cochran maakte een indringend portret van de kunstzinnige West-Vlaamse hardcoreband Amenra. Via de Apple TV-app of (voor pc-gebruikers) iTunesSinds de teloorgang van de videotheken kan het voor de filmliefhebber zonder historisch opgebouwde collecties videocassettes, dvd's of blu-rays knap lastig zijn om een specifieke titel te vinden. Complexe rechtenkwesties per territorium en de bitse concurrentie tussen de streaminggiganten maken dat een Spotify voor film - één gebruiksvriendelijke plek waar je bijna alles vindt - nog niet voor morgen is. Maar zonder daar veel tamtam rond te maken is Apple een indrukwekkende catalogus aan het uitbouwen die je voor zo'n 5 euro per stuk huurt of koopt. Zo vonden wij 4 films van Rainer Werner Fassbinder, 25 van Alfred Hitchcock, 11 van Ingmar Bergman, 15 van John Ford, 6 van Orson Welles, 9 van Billy Wilder, een stuk of 20 Godards, 11 Renoirs, 8 Fellini's, 3 Antonioni's en 1 Fien Troch. Dit is allicht de beste plek om uw zoektocht te starten.Fijn kijkvoerThe Maltese Falcon Het prototype van de film noir met Humphrey Bogart als laconieke detective.Rio Bravo Howard Hawks demonstreert zijn fenomenale filmische vertelkunde in deze western met John Wayne.Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives Apichatpong Weerasethakul bezorgde Thailand tien jaar geleden de Gouden Palm met deze bijzonder mooie, mysterieuze spookfilm. openculture.com/freemoviesonlineOp het web zijn nog altijd vele honderden films kosteloos te vinden, zelfs voor wie daar enige kwaliteitseisen aan stelt. Je moet alleen weten waar je moet zoeken. Open Culture weet dat. Dit is geen streamingdienst maar een culturele, educatieve site die de links verzamelt en cureert. De teller staat er ondertussen op 1150 titels: klassiekers, documentaires, animatiefilms, stille films, rariteiten en tientallen titels van Mosfilms, de oudste en grootste filmstudio van Rusland en destijds de thuishaven van Eisenstein, Tarkovski en Kurosawa. Een paradijs voor de leergierige snuisteraar.Fijn kijkvoerThe 39 Steps Aan deze 85 jaar oude hit van Alfred Hitchcock kunnen veel moderne actiefilms een puntje zuigen.Secret Weapons U dacht toch niet dat u alles van David Cronenberg had gezien? De maestro van de bodyhorror draaide deze dystopische sciencefictionfilm voor de Canadese televisie.Seopyeonje Met deze film van Im Kwon-taek en 124 andere titels toont het filmarchief van Korea aan dat de Koreaanse cinema al decennia voor Parasite bloeide. www...Zoek het zelf uit. Surf. Kijk waar Google, YouTube en Vimeo u brengen. Maar het loont evenzeer om de sites af te schuimen van filminstellingen, festivals, distributeurs of bioscopen. Filmhuis Mechelen (filmhuismechelen.be) presenteert onder de noemer Cinema Corona elke avond gratis een film van een topregisseur. Elke donderdag om 15 uur streamt Cinematek via Facebooklive een stille film, begeleid door een pianist. De Cinémathèque Française richtte snel snel het VOD-platform Henri (cinematheque.fr/henri) op voor de vertoning van zeldzame films. Nederland heeft daarin jaren voorsprong: onder meer het documentairefestival van Amsterdam (idfa.nl) en het filmfestival van Rotterdam (iffr.com/nl/iffr-unleashed) hebben een ruim aanbod aan al dan niet betalende films.Fijn kijkvoerKids Mischief Vier kortfilms over kattenkwaad, begeleid op piano, tijdens de Facebooklive van Cinematek op donderdag 28/5.Mimosas Spirituele Franse western in het Atlasgebergte, via het platform van het filmfestival van Rotterdam.La chute de la maison Usher Adembenemende stomme film van Jean Epstein, gebaseerd op een verhaal van Edgar Allan Poe, te zien via Henri van de Cinémathèque Française.