VTM-gezicht Birgit Van Mol stopt als nieuwsanker. Ze maakt voortaan een eigen interviewreeks voor News City, de koepel van nieuwsmerken van DPG Media. Ze blijft wel nog Telefacts en Telefacts Zomer presenteren, en zet opnieuw haar schouders onder Rode Neuzen Dag.

In de nabije toekomst wil VTM Nieuws nog harder inzetten op Van Mols rol als interviewer. Daarom is ze gevraagd een eigen interviewreeks te maken. Bedoeling wordt 'langere en diepgravende gesprekken te voeren met inspirerende mensen in een sfeer van vertrouwen en respect', aldus het communiqué van DPG Media.

Naast de interviewreeks zet Van Mol zich ook dit jaar weer in voor Rode Neuzen Dag en is ze betrokken bij de opleidingen voor jonge talenten. 'Dat is een mooi takenpakket', zegt Van Mol. 'Na 23 jaar op de ankerstoel is het niet slecht om een frisse wind door mijn carrière te laten waaien.'

Presentator Faroek Özgünes springt bij als anker en ook reporter Birgit Herteleer maakt tijdelijk de overstap naar de nieuwsstudio. (Belga)

