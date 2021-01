Met het vierde seizoen verhuist de schitterende anthologiereeks naar het Huis van de Muis.

De eerste drie seizoenen van Fargo werden hier te lande kort na de Amerikaanse première op Netflix gegooid. Maar na de release van jaargang 4 (afgelopen najaar) bleef het angstwekkend stil, en sinds kort weten we waarom: de reeks is verhuisd naar grote concurrent Disney+. Dat kondigde onlangs Star aan, een nieuwe categorie in de streamingdienst met films en series voor volwassenen van de producenten die Disney in portefeuill...

De eerste drie seizoenen van Fargo werden hier te lande kort na de Amerikaanse première op Netflix gegooid. Maar na de release van jaargang 4 (afgelopen najaar) bleef het angstwekkend stil, en sinds kort weten we waarom: de reeks is verhuisd naar grote concurrent Disney+. Dat kondigde onlangs Star aan, een nieuwe categorie in de streamingdienst met films en series voor volwassenen van de producenten die Disney in portefeuille heeft. Waaronder dus FX, dat naast Fargo ook al verantwoordelijk was voor kleppers als Atlanta (twee nieuwe seizoenen in productie), The Shield en The Americans. Fargo is zoals bekend geïnspireerd op de gelijknamige film van de Coen Brothers, maar seizoen 4 doet eerder aan een van hun andere meesterwerken denken: Miller's Crossing. We keren namelijk terug naar het Kansas City van halfweg de vorige eeuw, waar Loy Cannon (Chris Rock) aan het hoofd staat van een misdaadorganisatie van zwarten die de Jim Crow-wetten uit het Zuiden zijn ontvlucht. Hoewel ze naar plaatselijke traditie hun jongste zonen hebben uitgewisseld om de vrede te bewaren, raakt zijn bende verwikkeld in een oorlog met de Italiaanse Fadda-clan, geleid door de schlemielige Josto (Jason Schwartzman). In het midden staat Oraetta Mayflower, een mysterieuze verpleegster uit Minnesota met euthanasie als voornaamste hobby. Vanwege de setting is dit seizoen een buitenbeentje, maar vertrouwde elementen als hebzucht en familiebanden zijn wel degelijk aanwezig, net als de gitzwarte humor die het drama rakelings langs de werkelijkheid doet fietsen. Er worden ook een paar geweldig curieuze personages in het pantheon bijgezet, met Oraette Mayflower op kop - u herkent actrice Jessie Buckley uit Charlie Kaufmans I'm Thinking of Ending Things (2020). De precieze releasedatum is eigenlijk nog niet bekend, maar Star wordt in elk geval op 23 februari gelanceerd, en aangezien de toch niet van buzz gespeende reeks al enkele maanden uit is in de VS, lijkt de kans reëel dat Fargo 4 dan al in het aanbod zal zitten. Het lijkt er ook op dat Disney+ de concurrentie dit jaar pas echt pijn zal beginnen te doen.