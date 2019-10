Benjamin Dalle (CD&V), de nieuwe Vlaamse minister van Media, denkt dat de VRT de besparingen in eerste instantie met natuurlijke afvloeiingen kan opvangen. Dat zegt hij in een korte reactie na de ministerraad.

De VRT moet meer besparen dan aanvankelijk gedacht, schrijft ceo Paul Lambrechts aan zijn personeel. 'Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024', klinkt het.

Volgens vakbond ACOD, die vrijdagvoormiddag een protestactie hield voor het gebouw waar de ministerraad plaatsvond, staan er 250 jobs op de helling. 'Dit is een aanval op wat de VRT is en wat de VRT zou moeten zijn', zegt Wies Descheemaeker van ACOD. 'Maar de jobs zijn niet het enige', zegt Descheemaeker. 'Het is ook een offensief op de autonomie van de VRT. Sommigen willen er een staatsomroep van maken.' De vakbond vroeg vrijdag onmiddellijk om een onderhoud met minister-president Jan Jambon. Dat kwam er voorlopig niet.

Kersvers minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) reageerde na de ministerraad wel. Hij zegt de bezorgdheid bij het personeel en de vakbonden van de openbare omroep te begrijpen. 'Het is duidelijk dat er ook bij de VRT een efficiëntie-oefening moet doorgevoerd worden. Maar we kijken in eerste instantie naar pensionering en wie we op die manier niet kunnen vervangen', zegt Dalle.

In een schriftelijke reactie achteraf zegt hij het cijfer van 40 miljoen euro niet te kunnen bevestigen. 'Het gaat hier om een interne berekening van de VRT zelf. De komende weken en maanden wordt in het licht van de begrotingsopmaak en de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst het budgettair kader verder verfijnd. De interne cijfers van de VRT worden in dialoog uitgeklaard alsook de manier waarop deze inspanningen moeten gerealiseerd worden.'