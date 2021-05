Op 27 mei keert de cast van Friends terug voor een eenmalige reünie-aflevering. Voor het eerst sinds in 2004 het doek viel over de wereldberoemde sitcom, verschijnen Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross) opnieuw samen op het kleine scherm. Gisteren werd de officiële trailer vrijgegeven.

De reünie van de meest succesvolle sitcom van de jaren negentig werd twee keer uitgesteld wegens corona, maar Warner Bros slaagde er uiteindelijk toch in om de zes hoofdrolspelers bijeen te krijgen. Ook acteurs van iconische bijrollen keren terug, zoals Maggie Wheeler, die Chandlers luidruchtige ex-vriendin Janice speelde, en James Michael Tyler, de man achter de barista van Central Perk, de koffiebar in New York City waar de zes vrienden wel heel veel tijd doorbrachten.

In The one where they get back together, zoals de aflevering zal gaan heten, blikken Jennifer Aniston en co terug op de serie die hen beroemd maakte. Ze herlezen delen van het script, duiken in de kostuumkast, en spelen een triviaspel zoals de vermaarde quiz waarna Monica en Rachel in het vierde seizoen hun appartement aan Joey en Chandler moesten afstaan. 'Het is alsof er geen tijd voorbij is gegaan', zegt Matt LeBlanc (Joey) aan The Huffington Post. James Corden, de Britse presentator van de Amerikaanse talkshow The Late Late Show, praat alles aan elkaar, en ook beroemdheden zoals Justin Bieber, Lady Gaga en David Beckham komen herinneringen ophalen.

Waar de aflevering in ons land te bekijken zal zijn, is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten wordt The one where they get back together gelanceerd op HBO Max: Warner Bros wil met de aflevering Friends-fans naar hun nieuwe streamingdienst lokken. Maar op Streamz, dat HBO Max naar Vlaanderen haalde, zou de aflevering niet te zien zijn. (M.M.)

