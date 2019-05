Deze zomer gaan de deuren van Litchfield Penitentiary voor altijd dicht, maar niet zonder nog een zevende en laatste seizoen, dat vanaf 26 juli te zien zal zijn op Netflix.

Na zeven seizoenen is het afgelopen voor de succesvolle gevangenisreeks Orange Is the New Black, zo maakte de cast vorig najaar al bekend. Nu heeft Netflix ook de eerste beelden van het laatste seizoen gelost, dat vanaf 26 juli te zien zal zijn.

Orange Is the New Black is gebaseerd op het gelijknamige boek van Piper Kerman, waarin ze haar wedervaren in de vrouwengevangenis beschrijft. In het laatste seizoen zullen de dames van Litchfield tot de conclusie komen dat de gevangenis hen voor altijd heeft veranderd.

De serie, geboekstaafd als een van de eerste grote Netflixboegbeelden, kreeg sinds de eerste afleveringen in 2013 lof door haar diverse, grotendeels vrouwelijke cast en de manier waarop ze zwaardere thema's als verkrachting, eenzaamheid, ziekte, genderfluïditeit, drugs en racisme behandelde. Met massa's prijzen waaronder Emmy Awards en Screen Actors Guild Awards tot gevolg.