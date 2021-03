De Amerikaanse schrijver George R. R. Martin, de bedenker van Game of Thrones, zal de komende vijf jaar nieuwe verhalen ontwikkelen voor televisiebedrijf HBO.

De romans van Martin vormden de basis voor de succesvolle tv-serie 'Game of Thrones'. De schrijver werkt al aan een prequel 'House of the Dragon'. Die serie is aangekondigd voor 2022. De komende jaren volgen er dus nog projecten.

HBO maakte alvast bekend dat Martin wordt betrokken bij de productie van twee andere fantasy-projecten: 'Who fears death' en 'Roadmarks.

De romans van Martin vormden de basis voor de succesvolle tv-serie 'Game of Thrones'. De schrijver werkt al aan een prequel 'House of the Dragon'. Die serie is aangekondigd voor 2022. De komende jaren volgen er dus nog projecten. HBO maakte alvast bekend dat Martin wordt betrokken bij de productie van twee andere fantasy-projecten: 'Who fears death' en 'Roadmarks.