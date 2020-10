Bart De Pauw en zijn gezin stellen de VRT formeel in gebreke en eisen een schadevergoeding. Dat melden ze in een persbericht.

Op 10 november 2017 verklaarde Paul Lembrechts, toenmalig gedelegeerd bestuurder van de VRT, dat er sprake zou zijn van stalking en van honderden pornografische berichten waardoor De Pauw op staande voet werd ontslagen. 'Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat deze uitspraak gebaseerd is op leugens', klinkt het bij Ines De Vos, de vrouw van Bart De Pauw. Volgens het gezin is uit het strafdossier gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet zonder enig bewijs.

De aanklachten zouden volgens het gezin gebaseerd zijn op twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar eerder. 'Het bestaan van die meldingen op zich was voor Paul Lembrechts blijkbaar voldoende om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan, zonder dat hij gehoord werd en zonder dat hij de kans kreeg de inhoud van de beschuldigingen te verifiëren', aldus Ines De Vos.

'Karaktermoord'

Volgens zijn vrouw werden er in de zaak zelfs actief slachtoffers 'geronseld'. 'Hun anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht werd niet bekeken, laat staan op een zorgvuldige en wettelijke manier onderzocht.'

Het gezin De Pauw kan naar eigen zeggen niet anders dan concluderen dat de VRT zeer bewust een karaktermoord heeft gepleegd. 'VRT heeft de reputatie van Bart vernietigd. Wij zijn niet alleen emotioneel en familiaal gekraakt, ook de financiële ravage is enorm en onze toekomst gehypothekeerd', aldus Ines De Vos. Het gezin De Pauw heeft dan ook de VRT formeel in gebreke gesteld om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden. (Belga)

