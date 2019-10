Het productiehuis Koeken Troef! , waar tv-maker Bart De Pauw tot vorig jaar zaakvoerder was, werkt aan een sketchprogramma over influencers voor VIER. Dat schrijven enkele kranten en de persdienst van de commerciële zender bevestigt het nieuws. De Pauw is één van de drie regisseurs.

In De Influencers wordt op humoristische wijze de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Het nieuwe programma gaat volgens VIER ook een beetje over mensen die een verschil willen maken in dit aardse leven en willen meetellen door een kleine afdruk te maken van hun bestaan. De personages worden gespeeld door bekende en nieuwe komische acteurs, onder wie Hakim Chatar, Rik Verheye, Louise De Bisscop, Joke Emmers, Eva Binon, Stijn Steyaert, Tom Audenaert en Andrew Van Ostade.

De regie van De Influencers is in handen van Peter (Pietje) Horsten, Bart De Pauw en Kenneth Taylor. De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak nadat enkele vrouwen die met hem hadden gewerkt hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De VRT besloot daarop om de samenwerking met hem volledig te beëindigen. De Pauw zelf stapte in februari 2018 op als zaakvoerder bij het productiehuis.

Voorlopig geven de zender, het productiehuis en de acteurs niet meer informatie. Zender Vier heeft naar eigen zeggen al verschillende keren benadrukt dat De Pauw achter de schermen werkt voor de zender.

Het programma is in 2020 te zien op Vier.