De klachten tegen Bart De Pauw vallen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur van de VRT, oordeelt het parket van Antwerpen.

Televisiemaker Bart De Pauw mag de meldingen over vermeend grensoverschrijdend gedrag aan de preventieadviseur van de VRT niet inkijken. 'De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat deze meldingen onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur vallen', zegt Luc De Mot, woordvoerder van het Antwerpse parket-generaal. Daarmee volgt het parket het standpunt van de VRT.

In het najaar van 2017 raakte Bart De Pauw in opspraak toen bekend werd dat de VRT de samenwerking met de televisiemaker per direct had stopgezet. De voormalige presentator kwam daarna zelf met een videoboodschap naar buiten waarin hij zei dat hij niet wist waarover het ging en zich nooit had bezondigd aan fysieke aanranding. De klachten zouden gaan over onder meer flirterige sms'jes. Verschillende vrouwen meldden zich nadien met soortgelijke verhalen. Niet lang na de video van De Pauw startte het parket zelf een onderzoek.