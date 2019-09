Op het lanceringsevent van de iPhone 11 heeft Apple meer concrete details gelost over haar nieuwe streamingdienst. Dat die Apple TV+ zal heten, weten we al even, maar nu weten we ook wanneer die gelanceerd zal worden en hoeveel die zal kosten.

Dat Apple zich op de tv-markt zal werpen, weten we allang, maar het is de eerste keer dat het techbedrijf zo open is over wat het nu eigenlijk echt wil aanvangen met zijn streamingdienst. Zo weten we nu wanneer Apple TV+ van start gaat (1 november) en hoe dat zal gebeuren. De tv-dienst zal worden gelanceerd in honderd landen, maar het is niet duidelijk of België daar bij is. Van de meeste nieuwe series zullen aanvankelijk drie afleveringen online staan, de rest komt online aan het tempo van één episode per week.

Maar het is vooral de prijs die opzien baart: 4,99 dollar voor een familie-abonnement. Daarmee duikt Apple onder de richtprijs van Disney (6,99 dollar) en diep onder het tarief van Netflix, dat in januari zijn tarief voor Amerikaanse gebruikers nog optrok naar 13 dollar. Bovendien heeft Apple nog een extra troef achter de hand, namelijk zijn ecosysteem aan toestellen die perfect met elkaar connecteren en de klanten die aan die toestellen zijn verknocht. In dat verband: wie vanaf vandaag een iPhone, iPad, iMac of AppleTV koopt, krijgt een jaarabonnement op Apple TV+ cadeau.

Uit de vorige keynote, in maart, leerden we alvast wat voor programma's Apple zal lanceren. Enkele speerpunten zijn The Morning Show, een serie met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell, naast een reboot van Steven Spielbergs, Amazing Stories en Jason Momoa's postapocalyptische drama See, over een stam van blinde mensen die ziende kinderen krijgen. Van die laatste reeks, waar een nieuwe trailer van werd gelost, wordt ontzettend veel verwacht: eerder berichtten Amerikaanse media al dat Apple 15 miljoen dollar (13,5 miljoen euro) per aflevering in de serie heeft gepompt. Voor alle programma's samen is de rekening al opgelopen tot 6 miljard dollar (5,4 miljoen euro).