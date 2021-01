De Amerikaanse journalist en tv-presentator Larry King is zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. King werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Het leek even beter te gaan met hem, maar zijn situatie verslechterde toch weer.

Larry King werd in 1978 bekend als presentator van het radioprogramma The Larry King Show. Daarna was hij 25 jaar lang te zien op nieuwszender CNN met zijn eigen praatprogramma. Tot vorig jaar presenteerde hij een interviewprogramma voor streamingdienst Hulu.

Bretellen en brillen

King blijft ook in de herinnering vanwege zijn kledingstijl: de mouwen van zijn hemd opgestroopt, zijn dassen in velerlei kleuren, zijn bretellen en zijn grote brillen. Hij interviewde vele groten der aarde: Barack Obama, Yasser Arafat en Bill Gates, maar ook sterren als Frank Sinatra, Marlon Brando en Barbra Streisand.

De Russische president Vladimir Poetin was er zaterdag als de kippen bij om zijn medeleven te betuigen. King interviewde Poetin diverse keren. De Russische president loofde het 'grote professionalisme' van de journalist. King had onder meer een interview met Poetin in 2000, toen hij nog maar enkele maanden aan de macht was, en kort na het zinken van de Russische kernonderzeeër Koersk.

De presentator laat vijf kinderen na. De familie vraagt om privacy om het verlies te kunnen verwerken. Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de begrafenis en een herdenkingsdienst worden gehouden.

Het overlijden van Larry King werd via Twitter bekendgemaakt door Ora Media, het bedrijf waarvan hij medeoprichter was.

Larry King werd in 1978 bekend als presentator van het radioprogramma The Larry King Show. Daarna was hij 25 jaar lang te zien op nieuwszender CNN met zijn eigen praatprogramma. Tot vorig jaar presenteerde hij een interviewprogramma voor streamingdienst Hulu.King blijft ook in de herinnering vanwege zijn kledingstijl: de mouwen van zijn hemd opgestroopt, zijn dassen in velerlei kleuren, zijn bretellen en zijn grote brillen. Hij interviewde vele groten der aarde: Barack Obama, Yasser Arafat en Bill Gates, maar ook sterren als Frank Sinatra, Marlon Brando en Barbra Streisand.De Russische president Vladimir Poetin was er zaterdag als de kippen bij om zijn medeleven te betuigen. King interviewde Poetin diverse keren. De Russische president loofde het 'grote professionalisme' van de journalist. King had onder meer een interview met Poetin in 2000, toen hij nog maar enkele maanden aan de macht was, en kort na het zinken van de Russische kernonderzeeër Koersk.De presentator laat vijf kinderen na. De familie vraagt om privacy om het verlies te kunnen verwerken. Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de begrafenis en een herdenkingsdienst worden gehouden.Het overlijden van Larry King werd via Twitter bekendgemaakt door Ora Media, het bedrijf waarvan hij medeoprichter was.