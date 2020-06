Cops is geannuleerd in de nasleep van de protesten tegen politiegeweld. De Amerikaanse realityshow zou de politie verheerlijken.

In de nasleep van de golf protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten, werd Amerikaanse realityshow Cops geannuleerd. Cops volgde politieagenten in het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, Rusland en de Verenigde Staten. Eind mei werd de show al tijdelijk on hold gezet.

Het programma ging in première op de Amerikaanse zender Fox in 1989. In 2013 werd het opgepikt door Spike TV, de voorloper van Paramount Network. Daar zou het 33e seizoen op 15 juni starten.

'Cops is niet meer te bekijken op Paramount Network, en we hebben geen plannen om het snel te laten terugkeren', klinkt het bij de zender. 'De show toont een geïdealiseerde versie van misdaad en van het rechtssysteem.'

Burgerrechtenbeweging Color of Change reageert tevreden. Al in 2013 begon Color of Change een campagne om Cops uit de programmering te schrappen, omdat het programma volgens de beweging de politie verheerlijkt. 'De politie heeft in dit land geen pr nodig, wel verantwoordelijkheid', zegt Rashad Robinson, directeur van Color of Change.

Ook Live PD, een populaire docureeks over agenten, werd vorig weekend niet uitgezonden op Amerikaanse zender A&E. Het is nog niet duidelijk of het programma voorgoed geschrapt wordt. (The New York Times, Consequence of Sound)

In de nasleep van de golf protesten tegen racisme en politiegeweld in de Verenigde Staten, werd Amerikaanse realityshow Cops geannuleerd. Cops volgde politieagenten in het Verenigd Koninkrijk, Hong Kong, Rusland en de Verenigde Staten. Eind mei werd de show al tijdelijk on hold gezet.Het programma ging in première op de Amerikaanse zender Fox in 1989. In 2013 werd het opgepikt door Spike TV, de voorloper van Paramount Network. Daar zou het 33e seizoen op 15 juni starten.'Cops is niet meer te bekijken op Paramount Network, en we hebben geen plannen om het snel te laten terugkeren', klinkt het bij de zender. 'De show toont een geïdealiseerde versie van misdaad en van het rechtssysteem.'Burgerrechtenbeweging Color of Change reageert tevreden. Al in 2013 begon Color of Change een campagne om Cops uit de programmering te schrappen, omdat het programma volgens de beweging de politie verheerlijkt. 'De politie heeft in dit land geen pr nodig, wel verantwoordelijkheid', zegt Rashad Robinson, directeur van Color of Change.Ook Live PD, een populaire docureeks over agenten, werd vorig weekend niet uitgezonden op Amerikaanse zender A&E. Het is nog niet duidelijk of het programma voorgoed geschrapt wordt. (The New York Times, Consequence of Sound)