Nog maar eens een nieuwe streamingdienst boort vanaf volgend jaar de Europese markt aan. Het platform SkyShowtime, van telecombedrijf Comcast en mediaconglomeraat ViacomCBS, zal wel niet meteen beschikbaar zijn in België.

De Amerikaanse bedrijven ViacomCBS en Comcast bundelen de krachten om de producties van hun mediamerken in Europa aan te bieden op een gezamenlijk streamingplatform: SkyShowtime. Daarop zullen onder meer series en films van Sky, NBC, CBS, Universal, Paramount, Showtime en Nickelodeon te zien zijn via een abonnementsformule, waarvan de prijs later pas zal worden meegedeeld.

Het platform wordt in de loop van 2022 gelanceerd in meer dan twintig Europese landen, waaronder de Scandinavische landen en Nederland. In België zal de streamingdienst niet beschikbaar zijn.

SkyShowtime wordt een joint venture waarin Comcast en ViacomCBS evenveel investeren en waarvan ze elk de helft in handen zullen hebben. Het platform zal draaien op de technologie van Peacock, de Amerikaanse streamingdienst van Comcast-dochter NBCUniversal.

De Amerikaanse bedrijven ViacomCBS en Comcast bundelen de krachten om de producties van hun mediamerken in Europa aan te bieden op een gezamenlijk streamingplatform: SkyShowtime. Daarop zullen onder meer series en films van Sky, NBC, CBS, Universal, Paramount, Showtime en Nickelodeon te zien zijn via een abonnementsformule, waarvan de prijs later pas zal worden meegedeeld. Het platform wordt in de loop van 2022 gelanceerd in meer dan twintig Europese landen, waaronder de Scandinavische landen en Nederland. In België zal de streamingdienst niet beschikbaar zijn. SkyShowtime wordt een joint venture waarin Comcast en ViacomCBS evenveel investeren en waarvan ze elk de helft in handen zullen hebben. Het platform zal draaien op de technologie van Peacock, de Amerikaanse streamingdienst van Comcast-dochter NBCUniversal.