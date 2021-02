'Minimalisering van de feiten is bijzonder kwalijk voor de slachtoffers in de zaak De Pauw én voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in het algemeen.' Dat hebben de advocaten van de burgerlijke partijen in het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw vrijdag gezegd als reactie op de reportage van Telefacts die VTM donderdagavond uitzond.

In de reportage werden enkele fragmenten uit een gesprek tussen de VRT en De Pauw weergegeven, net als enkele sms-conversaties tussen De Pauw en enkele burgerlijke partijen.

Meesters Christine Mussche en An-Sofie Raes betreuren dat De Pauw en zijn entourage ervoor kiezen hun pleidooi in de media te voeren, in wat zij noemen 'een poging op de publieke opinie te bespelen'. 'Telefacts contacteerde recent de slachtoffers met de vraag om mee te werken aan een reportage over de zaak', klinkt het. 'Zij hebben dat allemaal geweigerd uit respect voor het gerecht. De slachtoffers vinden het belangrijk dat het proces op een serene manier in de rechtbank kan gevoerd worden.'

Voldoende bezwaren

'Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context gehaald. Voor de slachtoffers in deze zaak in het bijzonder, maar eigenlijk voor alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, is dit een slag in het gezicht. Ook is het bijzonder kwalijk voor het eigenlijke proces dat nog moet gevoerd worden. Het gerecht oordeelde dat er voldoende bezwaren bestaan tegen de heer De Pauw om hem door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, voor de belaging en elektronische overlast van dertien vrouwen.'

'De negen slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld, verkiezen dit proces op een serene manier te laten verlopen. Zij zullen dus niet reageren. Gelieve hen ook niet te contacteren en hun privacy te respecteren', besluiten de advocates.

De Pauw moet - wellicht dit najaar - voor de correctionele rechtbank van Mechelen verschijnen op beschuldiging van belaging en overlast door gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Daarnaast startte hij zelf een proces op tegen de VRT, omdat hij meent dat de VRT de samenwerking ten onrechte stopzette. Hij eist een schadevergoeding voor zichzelf, zijn gezin en zijn bedrijf van 12 miljoen euro aan reputatieschade. (Belga)

