Entertainmentwebsite TMZ meldde maandagochtend het nieuws dat James Michael Tyler zondag op 59-jarige leeftijd is overleden. De acteur was vooral bekend als het personage Gunther uit de populaire reeks Friends. Hij leed al enige tijd aan prostaatkanker.

De acteur overleed zondagochtend in zijn woning in Los Angeles. 'De wereld kende hem als Gunther, de zevende vriend uit de serie Friends, maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, iemand die aandacht vroeg voor kanker en een liefhebbende echtgenoot', reageert zijn familie bij TMZ.

'Michael hield van livemuziek, hij moedigde de Clemson Tigers vaak aan en hij beleefde vaak leuke en onverwachte avonturen. Wie hem eenmaal kende, had een vriend voor het leven', aldus de familie.

Tyler haalde zijn bekendheid uit zijn rol in de serie Friends. Zijn rol Gunther werkte in de horecazaak waar Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler koffie gingen drinken. Hij was bovendien verliefd op collega Rachel, vertolkt door Jennifer Aniston. Tyler speelde mee in maar liefst 150 afleveringen van de serie. Op Instagram betuigen medespelers Courteney Cox en Aniston hun medeleven en roepen ze herinneringen op over Tyler. Cox: 'De dankbaarheid die jij meebracht en iedere dag weer toonde, is de dankbaarheid die ik voel omdat ik jou heb mogen kennen.' Aniston berichtte dat Friends niet hetzelfde zou zijn zonder Tyler. 'Dankjewel voor het plezier dat je meebracht naar de show en al onze levens. Je zult ontzettend gemist worden.'

De acteur overleed zondagochtend in zijn woning in Los Angeles. 'De wereld kende hem als Gunther, de zevende vriend uit de serie Friends, maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, iemand die aandacht vroeg voor kanker en een liefhebbende echtgenoot', reageert zijn familie bij TMZ.'Michael hield van livemuziek, hij moedigde de Clemson Tigers vaak aan en hij beleefde vaak leuke en onverwachte avonturen. Wie hem eenmaal kende, had een vriend voor het leven', aldus de familie.Tyler haalde zijn bekendheid uit zijn rol in de serie Friends. Zijn rol Gunther werkte in de horecazaak waar Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler koffie gingen drinken. Hij was bovendien verliefd op collega Rachel, vertolkt door Jennifer Aniston. Tyler speelde mee in maar liefst 150 afleveringen van de serie. Op Instagram betuigen medespelers Courteney Cox en Aniston hun medeleven en roepen ze herinneringen op over Tyler. Cox: 'De dankbaarheid die jij meebracht en iedere dag weer toonde, is de dankbaarheid die ik voel omdat ik jou heb mogen kennen.' Aniston berichtte dat Friends niet hetzelfde zou zijn zonder Tyler. 'Dankjewel voor het plezier dat je meebracht naar de show en al onze levens. Je zult ontzettend gemist worden.'