Werther Vander Sarren, bekend als de champetter in 'De paradijsvogels' en panellid in 'De drie wijzen', is overleden. Dat meldt VRT NWS.

Werther Van der Sarren is overleden. De acteur sukkelde al enkele jaren met zijn gezondheid en verbleef in een rusthuis. Hij werd 78 jaar.

Van der Sarrens bekendste rol is die van de champetter in de BRT-reeks De paradijsvogels. Daarnaast speelde hij rollen in F.C. De Kampioenen, Wittekerke, Spoed, Familie, Kiekens, Zomerrust en de sketchreeks 2 straten verder. Hij was ook een vast panellid in het spelprogramma Wie ben ik?, samen met onder anderen Urbanus en Goedele Liekens.

'Papa heeft een onmogelijke strijd gestreden', laat zijn dochter Femke Vander Sarren weten aan VRT NWS. 'We zijn blij dat papa hier in Kwaremont zijn plekje gevonden had om eeuwig te rusten. We zijn dan ook het rusthuis en al het personeel ontzettend dankbaar voor hun inzet om zijn laatste maanden zo comfortabel mogelijk te maken.'

