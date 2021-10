William Shatner die als captain Kirk acterend een ster is geweest in de SF-serie 'Star Trek', is woensdag echt de ruimte in geweest, zo was rechtstreeks op de website van Blue Origin te volgen.

Vanop een basis in het westen van Texas vertrok een New Shepard draagraket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, oprichter van Amazon. De raket zette op zowat 100 km hoogte een capsule aan de grens van de ruimte af, waarna beiden naar de Aarde terugkeerden. Na tien minuten zat de vlucht er op.

Aan boord van de capsule is de Canadees William Shatner met negentig jaar de oudste mens in de ruimte geworden. Hij had het gezelschap van vice-hoofd van Blue Origin, Audrey Powers, de vroegere NASA-ingenieur Chris Boshuizen en ondernemer Glen de Vries.

Voor Blue Origin was het de tweede bemande missie. Het bedrijf concurreert onder meer met Virgin Galactic van de Brit Richard Branson.

In juli ging Bezos zelf mee aan boord. Zijn reisgenoten waren zijn broer Mark (waardoor zij als eerste broers ooit samen in de ruimte waren), de 82-jarige pilote Wally Funk (destijds nog de oudste mens ooit in de ruimte) en de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen die de jongste mens in de ruimte werd.

