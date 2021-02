In hartje Los Angeles ligt een hotel dat de voorbije eeuw het decor van bijna twintig moorden en zelfmoorden was. Als u er na het zien van de Netflix-docu Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel alsnog wilt logeren, hebben wij wat dingen klaargelegd om in uw kamer de tijd te doden. Deur sluiten!

1. Sun Kil Moon - Stranger Than Paradise (2017)

Het Cecil Hotel werd in 1924 voor de toen fabelachtige som van 1 miljoen dollar gebouwd om de toevloed van zakenlui en toeristen in het geweldig boomende Los Angeles op te vangen. Wat de investeerders niet wisten, was dat nauwelijks vijf jaar later een beurscrash het land in een diepe depressie zou storten. In de daaropvolgende decennia werd het hotel met de prachtige marmeren lobby een permanente verblijfplaats voor mensen die zich geen appartement konden veroorloven. Een Chelsea Hotel zonder kunstenaars, maar met junkies, prostituees, en de occasionele seriemoordenaar. Als een van de vele daklozen in het vlakbij gelegen Skid Row bij toeval aan een beetje geld kwam, kon je hem of haar een aantal nachten in een van de verlopen kamers terugvinden. Voor een rondleiding verwijzen we u graag naar Stranger Than Paradise van Sun Kil Moon. Zanger Mark Kozelek, die vo...

Het Cecil Hotel werd in 1924 voor de toen fabelachtige som van 1 miljoen dollar gebouwd om de toevloed van zakenlui en toeristen in het geweldig boomende Los Angeles op te vangen. Wat de investeerders niet wisten, was dat nauwelijks vijf jaar later een beurscrash het land in een diepe depressie zou storten. In de daaropvolgende decennia werd het hotel met de prachtige marmeren lobby een permanente verblijfplaats voor mensen die zich geen appartement konden veroorloven. Een Chelsea Hotel zonder kunstenaars, maar met junkies, prostituees, en de occasionele seriemoordenaar. Als een van de vele daklozen in het vlakbij gelegen Skid Row bij toeval aan een beetje geld kwam, kon je hem of haar een aantal nachten in een van de verlopen kamers terugvinden. Voor een rondleiding verwijzen we u graag naar Stranger Than Paradise van Sun Kil Moon. Zanger Mark Kozelek, die vorig jaar zelf in opspraak kwam, doet in dat nummer gedetailleerd verslag van zijn eigen verblijf in The Cecil. Tekenend voor de trieste geschiedenis van het hotel is dat de beroemdste moordzaak waarop het aanspraak maakt er niet echt gebeurd is. Zelfs de bewering dat Elisabeth Short, die als de Black Dahlia romans en speelfilms inspireerde, enkele dagen voor de moord op haar in de bar van het hotel werd gespot, wordt betwist. Maar het blijft wel een extra reden voor toeristenbussen om halt te houden aan 640 S. Main Street. Elisabeth Short stierf begin 1947. In november van dat jaar sprong wel ene Robert Smith op de zevende verdieping van The Cecil uit het raam. Het was al de achtste zelfmoord in het hotel. Drie jaar eerder had een meisje van negentien er haar pasgeboren baby naar beneden gegooid. In 1964 werd een gepensioneerde vrouw, die haar dagen vulde met het voeren van duiven, verkracht en lek geprikt in haar kamer teruggevonden. In totaal zijn er tussen 1924 en nu zeventien onnatuurlijke overlijdens geturfd. Genoeg voor het Cecil Hotel om als inspiratiebron te dienen voor seizoen 5 van anthologiereeks American Horror Story. Netflix scoort momenteel met een sensationele true-crimedocu over Richard Ramirez, een van de meest tot verbeelding sprekende seriemoordenaars uit de Amerikaanse geschiedenis. Toen de Night Stalker tussen juni 1984 en augustus 1985 de omgeving van Los Angeles terroriseerde met een willekeurige reeks brutale moorden en verkrachtingen, verbleef hij een tijdlang in het Cecil. Minder bekend, maar een minstens even goed verhaal, is dat het hotel nauwelijks zes jaar later onderdak bood aan nog een andere seriemoordenaar. De Oostenrijker Jack Unterweger werd in 1974 veroordeeld voor moord. In de gevangenis begon hij te schrijven en hij maakte daarbij zoveel indruk dat literaire zwaargewichten als Elfriede Jelinek en Günter Grass voor zijn vrijlating begonnen te lobbyen. Een jaar nadat hij in 1990 uit de gevangenis was ontslagen, trok hij voor een Oostenrijks tijdschrift naar Los Angeles om er over de plaatselijke misdaad en prostitutie te schrijven. Tijdens zijn verblijf in The Cecil wurgde hij drie prostituees. Toen hij in 1992 opnieuw werd gearresteerd, had hij in totaal minstens elf nieuwe slachtoffers gemaakt. De verdwijning van de 21-jarige Canadese studente Elisa Lam, van wie het lijk op 9 februari 2013 in een watertank op het dak van het Cecil Hotel werd teruggevonden, werd wereldnieuws door een virale YouTube-video. Het vreemde filmpje - vier minuten, gefilmd door een bewakingscamera in een lift van het hotel - toont hoe het meisje in en uit de lift stapt, angstig naar buiten kijkt, zonder resultaat op alle knoppen drukt en uiteindelijk weer weggaat. Het lijkt wel found footage uit een bovennatuurlijke thriller als The Blair Witch Project en zette duizenden internetdetectives aan het werk. Het was overigens ook de reden waarom Mark Kozelek van Sun Kil Moon een kamer in het hotel had geboekt. In de vierdelige reeks Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel gaat regisseur Joe Berlinger ( Paradise Lost, The Ted Bundy Tapes) op zoek naar een verklaring, terwijl gasten, historici, een voormalige manager en een rechercheur die op de jonge Mickey Rourke lijkt een beeld van het Cecil Hotel door de jaren schetsen. Voor wie zijn true crime graag intelligent en inventief heeft, is dit een must.