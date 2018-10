Televisie-icoon Walter Capiau overleden

Walter Capiau is op 80-jarige leeftijd overleden, zo schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag. De voormalige radio- en televisiepresentator heeft zijn hele leven in de spotlights gestaan en maakte van Rad van Fortuin en Hoger, Lager begrippen. Maar na beschuldigingen van kindermisbruik, schuwde hij de laatste jaren van zijn leven alle publiciteit. In augustus raakte bekend dat Capiau ernstig ziek was, nu blijkt hij in alle stilte te zijn overleden.

Telefoongrappen

Walter Capiau werd op 28 oktober 1937 geboren in het Oost-Vlaamse Schendelbeke. Hoewel hij later furore zou maken als een van Vlaanderens eerste mediavedetten, begon zijn carrière heel wat minder glamoureus. Capiau gaf jarenlang godsdienstles in het Gentse, en overwoog daarvoor zelfs even om priester te worden.

In de jaren zeventig maakte Capiau de overstap naar de openbare omroep BRT, waar hij aan de slag ging bij Radio 2. De man werd al snel wereldberoemd in Vlaanderen met zijn zondagse radioshow Capriolen van Capiau, waarin hij nietsvermoedende luisteraars in de luren legde met telefoongrappen. Voor dat programma kreeg hij in 1972 een Radio Oscar, in die tijd een prestigieuze prijs voor elke radiofiguur.

Capiaus capriolen worden uiteindelijk zijn springplank naar de televisie. Hij begint in programmas als Tienerklanken, Magesien en Binnen en Buiten op zondagmiddag, maar écht populair wordt hij pas met Hoger Lager, dat vanaf 1983 te zien was op de openbare omroep. Tussendoor maakte hij ook carrière in de muziek, met zijn WK-voetbalhit E Viva Mexico in 1986.





Woestijnvis

In 1989 verhuist Capiau naar de nieuwe commerciële omroep VTM. Hij wordt er met Rad van Fortuin, samen met zijn assistente Aurore, een van de sterkhouders en zorgt met Ik ga het zeggen Walter voor een van de bekendste quotes in de Vlaamse televisiegeschiedenis. Het programma leverde ook enkele legendarische blunders van formaat op, zoals Assibille O in plaats van zangeres Isabelle A, sextent in plaats van sextant en waterbad in plaats van waterbed. De blunder Woestijnvis was zelfs de inspiratie voor de oprichters van het gelijknamige productiehuis.

Tussen andere VTM-successen zoals Walters Verjaardagsshow, De Kinderacademie en zijn moppenprogramma HT&D door, werkte Capiau ook aan een politieke carrière. In 1982 figureerde hij in een verkiezingsspotje van de CVP (nu CD&V), in 2003 maakte hij officieel de overstap naar de N-VA. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, Capiau was toen al 68, stond hij op de N-VA-lijst in kustgemeente Koksijde, maar hij raakte niet verkozen. Van 2008 tot 2011 kan hij zijn politieke ei wel kwijt als de voorzitter van N-VA Koksijde-Oostduinkerke.





In 2011 komt hij in het oog van de storm terecht, nadat in het weekblad Dag Allemaal anonieme getuigen opduiken die Capiau beschuldigen van seksueel misbruik van tienerjongens. Eerder waren er ook al geruchten ontstaan rond een neefje van Capiau, een jongen van 18, die altijd rond Capiau draalde tijdens zijn periode bij Hoger Lager, maar die geruchten werden nooit concreet. Ook over zijn homoseksualiteit werd toen aardig geroddeld, iets wat Capiau pas veel later zou bevestigen, omdat hij outen naar eigen zeggen onnodig en stigmatiserend op zich vond.

Het artikel in Dag Allemaal deed Capiau eerst nog af als leugens, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij in de jaren zestig twee minderjarige jongens had misbruikt. Hij noemde dat op Radio 1 'uit de hand gelopen vriendschappelijke relaties' en 'een fout uit mijn jeugdjaren'. Omdat de feiten zich afspeelden toen Capiau 24 was, en ze dus al lang verjaard waren toen ze 50 jaar later aan het licht kwamen, moest hij zich niet voor de rechtbank verantwoorden. De televisiecoryfee verontschuldigde zich wel bij zijn slachtoffers, en verklaarde later heel veel spijt te hebben van de feiten.

Het schandaal nekte de verdere showbusinessplannen van de man, in concreto zijn geplande comeback Walters Mooiste Momenten Show die hij wel in maart 2011 nog kon voorstellen. Capiau trok zich terug uit het publieke leven en leefde drie jaar in ballingschap in het buitenland. Sinds 2015 woonde hij in zijn appartement in Oostduinkerke. Eind augustus 2018 doken er in de pers berichten op dat hij ongeneeslijk ziek is, en donderdag raakte bekend dat Capiau op 80-jarige leeftijd is overleden.