Knack Focus-redacteur Jonas Boel over de coronamoeheid.

Qua timing kon het tellen: gisteren, de dag dat de regering - zoals verwacht - de stekker uit de festivalzomer trok, en daarmee de laatste, ijdele hoop van een al hevig bloedende sector de kop indrukte, kwam Clouseau, geassisteerd door Kommil Foo, aanzetten met We blijven binnen, een variant op hun zestien jaar oude hit Vanbinnen.

Qua timing kon het tellen: gisteren, de dag dat de regering - zoals verwacht - de stekker uit de festivalzomer trok, en daarmee de laatste, ijdele hoop van een al hevig bloedende sector de kop indrukte, kwam Clouseau, geassisteerd door Kommil Foo, aanzetten met We blijven binnen, een variant op hun zestien jaar oude hit Vanbinnen. Goedbedoeld hoor, die vertimmerde versie. Met 'een coronatwist', zoals te lezen staat in het persbericht. Een hart onder de riem, om het leed van de lockdown te verzachten, etc. Maar ik word vooral heel erg moe en depri, wanneer Mich Walschaerts zingt over 'café's gesloten, winkels dicht, lege straten zonder licht'. Dank u, Koen en co, voor de herinnering. U voelt het misschien even hard als ik: coronamoeheid. Schermmoeheid. Luistermoeheid, zelfs. Mijn hele tijdslijn zit volgepropt met YouTube-links, platenhoezen, streams, Spotify-playlists, en dj-sets. Er is geen ontsnappen aan. Ik doe er trouwens zelf aan mee, voor alle duidelijkheid. Maar schreef zonet ook per ongeluk 'er is geen ontspannen aan'. De quarantaine doet ons anders luisteren. Alsof er meer stilte moet gevuld worden, zo lijkt. Of is het enkel een kwestie van behoefte aan afleiding? Even ontsnappen, een film, boek, of plaat weg van corona? Op de reclamejongens hoeven we niet te rekenen: tien minuten scrollen op Facebook leverde vijf advertenties op, onder meer van Orange, Sportlife en Porto Cruz, die refereerden naar quarantaine of lockdown. En dáártussen worden we ook nog eens bestookt met politieke propaganda. 160.000 euro gaven de zeven Vlaamse partijen al uit aan advertenties op sociale media, sinds het begin van de epidemie. Meer dan de helft daarvan, iets meer dan 99.000 euro, kwam uit de kas van Vlaams Belang. Want bij extreemrechts weten ze als geen ander: never let a good crisis go to waste, zoals Winston Churchill zei.De VB-mandatarissen zijn in hun sas. En het dient gezegd: het wordt hen dan ook behoorlijk makkelijk gemaakt. De communicatie is belabberd, ministers lopen elkaar in de weg, of bij elkaar vandaan, Europa worstelt nog maar eens met haar eigen principes, angst regeert, frustratie en verwarring alom.En als de samenleving op haar grondvesten davert, zijn er altijd die daar munt in zien.'Cash from chaos', zoals het motto van Sex Pistols-manager Malcom McLaren. Zouden ze die kennen bij Schild & Vrienden? En mogen die jongens nu nog op zomerkamp?Maar we zullen doorgaan, we blijven binnen, en intussen... delen we Netflix-tips, en streamen we dj-sets of concerten. Volgende week zondag wordt Artists Unlimited! gelanceerd, een non-profit platform dat een nieuw, op livestreams gebaseerd verdienmodel voor muzikanten in het leven wil roepen. Een mooi initiatief, bedacht door knappe koppen, en zeker uw aandacht en centen waard.Want blijf vooral muziek kopen. Blijf vooral uw favoriete, Belgische artiest streamen en in De Afrekening stemmen, en hou niet op met playlists maken of delen. Luister desnoods naar Clouseau. Maar hou bovenal niet alleen het hoofd, maar ook af en toe de oren koel.De zomer zal stiller zijn dan anders, maar een beetje stilte in de eindeloze stroom propaganda en alle nieuwtjes met een 'coronatwist' is wat mij betreft nu al welkom. Stilte is, in tegenstelling tot mondmaskers, even geen luxegoed meer. Profiteer ervan. En zoals Debussy ooit bedacht, en Miles Davis later parafraseerde: muziek zit niet in de noten, maar in de ruimte ertussen.Daarom, toch nog één luistertip.