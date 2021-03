LIVE2020, het solidariteitsfonds dat wegens de coronacrisis is opgericht voor de livemuzieksector, start een nieuwe steunronde op. Daarvoor maakt het 200.000 euro vrij, zo meldt het fonds maandag. Tot 29 maart kunnen individuen en organisaties online een aanvraag voor een toelage indienen.

In totaal verdeelde LIVE2020 al meer dan 330.000 euro aan financiële steun. Dat gebeurde tijdens twee eerdere rondes in november en december: in de eerste ronde werd financiële steun aan zowel individuele dossiers als relanceprojecten toegekend, in de tweede ronde werd alleen op individuele steun ingezet.

Nu kunnen zowel individuen al organisaties die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, weer een aanvraag indienen. Voor individuen bedraagt de toelage 750 euro, voor organisaties die financiële steun wensen om een veilig event mogelijk te maken, gaat het bedrag tot 1.500 euro. Een onafhankelijke jury beoordeelt de dossiers.

Geen alternatief

Het steunfonds LIVE2020 is een initiatief van enkele spelers uit de livemuzieksector en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het geld komt van giften van particulieren en bedrijven, onder meer via fundraisers. Midden februari bracht de actie 'Lights For Live' van het Sportpaleis nog 50.000 euro op.

LIVE2020 benadrukt dat zijn financiële steun voor de sector, die al bijna een jaar stilligt, 'absoluut geen alternatief is voor de steunmaatregelen van de overheden'. 'Die zijn en blijven nodig', luidt het. (Belga)

