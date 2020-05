Selah Sue zingt vrijdagavond 'We'll Meet Again' tijdens een digitaal herdenkingsmoment voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vindt plaats op de Facebookpagina van het War Heritage Institute.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog vindt vrijdagavond om 23.01 uur een digitaal herdenkingsmoment plaats. Selah Sue zingt dan 'We'll Meet Again', het legendarische lied waarmee Vera Lynn tijdens de oorlogsperiode troost en hoop bracht onder de soldaten. Onmiddellijk hierop sluit minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin aan met een hommage aan alle helden.

Selah Sue en Philippe Goffin zijn te zien op de Facebookpagina van het War Heritage Institute. Iedereen kan op de eventpagina van het War Heritage Institute met de hashtag #wewillmeetagain een foto en verhaal posten van iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Dat kan gaan om een familielid, die onder de wapens was of gedeporteerd werd, een verzetsheld uit de woonplaats of een historisch figuur. De campagne loopt sinds 1 mei 2020 met Arnout Hauben en Christophe Deborsu als boegbeelden.

Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Om 23.01 uur zwegen de wapens. Daags voordien had Nazi-Duitsland in Reims al de onvoorwaardelijke capitulatie ondertekend. In het Verre Oosten ging de oorlog met Japan nog door. De Tweede Wereldoorlog zou uiteindelijk 60 miljoen mensenlevens kosten, van wie ongeveer 90.000 in België.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog vindt vrijdagavond om 23.01 uur een digitaal herdenkingsmoment plaats. Selah Sue zingt dan 'We'll Meet Again', het legendarische lied waarmee Vera Lynn tijdens de oorlogsperiode troost en hoop bracht onder de soldaten. Onmiddellijk hierop sluit minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Philippe Goffin aan met een hommage aan alle helden. Selah Sue en Philippe Goffin zijn te zien op de Facebookpagina van het War Heritage Institute. Iedereen kan op de eventpagina van het War Heritage Institute met de hashtag #wewillmeetagain een foto en verhaal posten van iemand uit de Tweede Wereldoorlog. Dat kan gaan om een familielid, die onder de wapens was of gedeporteerd werd, een verzetsheld uit de woonplaats of een historisch figuur. De campagne loopt sinds 1 mei 2020 met Arnout Hauben en Christophe Deborsu als boegbeelden. Op 8 mei 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog. Om 23.01 uur zwegen de wapens. Daags voordien had Nazi-Duitsland in Reims al de onvoorwaardelijke capitulatie ondertekend. In het Verre Oosten ging de oorlog met Japan nog door. De Tweede Wereldoorlog zou uiteindelijk 60 miljoen mensenlevens kosten, van wie ongeveer 90.000 in België.