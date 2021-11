Op een veiling van Sotheby's in New York is dinsdagavond een recordbedrag neergeteld voor een schilderij van de Mexicaanse kunstschilderes Frida Kahlo.

Het zelfportret van Kahlo met als titel 'Diego y yo' (Diego en ik) ging voor 34,9 miljoen dollar (30,7 miljoen euro) onder de hamer. Het vorige record voor een werk van Kahlo (8 miljoen dollar in 2016) werd daarmee verpulverd. Het is meteen ook het duurste Latijns-Amerikaanse kunstwerk dat ooit geveild werd. Het werk 'Diego y yo' uit 1949 staat symbool voor de zelfportretten met een intense en raadselachtige blik die Kahlo wereldberoemd maakten. Op dit werk verschijnt het gezicht van haar man Diego Rivera op haar voorhoofd. Voorts werd op de veiling in New York ook 20,2 miljoen dollar betaald voor een schilderij van Pierre Soulages. Het gaat om een recordbedrag voor de 101 jaar oude Franse kunstenaar.

