Na vier succesvolle edities trekt Xander De Rycke voorlopig de stekker uit zijn conference 'Houdt het voor bekeken'.

De Rycke wil niet gezegd hebben dat hij definitief 'stopt' met Houdt het voor bekeken, het tv- en filmjaaroverzicht dat hij dit najaar voor de vijfde en voorlopig laatste keer zal brengen. 'Maar ik heb een time-out nodig. En ruimte voor andere dingen', vertelt hij in Knack Focus. Voor 'gewone' stand-upshows, om maar iets te noemen: zijn nieuwe voorstelling Bekend en bescheiden gaat binnen enkele weken in première.

Fans van de comedian die ook The Avengers: Endgame hebben gezien, konden al een hint naar de pauze ontdekken in de aftiteling van de laatste Houdt het voor bekeken op YouTube. Die voorstelling heeft hem 'gesloopt', vertelt De Rycke. 'Stand-upmateriaal groeit organisch en met constante feedback van het publiek. Maar voor zo'n conference zit je toch vooral drie maanden miserabel achter een computer zooi te bekijken en te hopen dat die 25 bijeengeschreven pagina's grappig zijn en niet louter kwaad gezaag.'

'Daarbovenop heb ik die show dertig keer gespeeld in anderhalve maand, en dat is duidelijk niet mijn tempo. Ik heb mijn stem drie keer compleet vernietigd in die tijd. Ik lach Alex Agnew graag uit als hij backstage weer eens met een Vittelflesje en een rietje stemoefeningen doet, maar die fucker speelt wel het hele jaar door vier avonden per week.'

Vlaamse Netflix

Gebrek aan inspiratie voor zijn voorlopige zwanenzang als tv- en filmconferencier heeft De Rycke niet. 'Dankzij de oprichting van de 'Vlaamse Netflix' lijkt de show zichzelf toch weer te gaan schrijven. Belgen die eventjes Amerika willen spelen, altijd geestig. We zijn echt een van de weinige landen die het blijkbaar niet pretentieus vinden om met termen als 'Vlaamse Netflix' te gooien.'

In korte tijd maakte De Rycke van Houdt het voor bekeken een begrip. Met de vier edities die er tot nu toe zijn haalde hij op YouTube al meer dan 1,4 miljoen views bij elkaar.

Het is niet de eerste keer dat De Rycke een project stopzet op het hoogtepunt van zijn succes. Twee jaar geleden maakte hij ook een voorlopig einde aan zijn podcast Mosselen om half twee met een live-aflevering voor een volle Arenbergschouwburg. 'Collega's verklaren me ook nog steeds gek. Ik hou gewoon niet van stilstand, ik ben liever altijd net dat ene stapje voor. Toen podcasts hier ook een dingetje werden, zat ik met mijn hoofd al lang bij Vanavond live. 'Kom jongens, laat ons nu eens een talkshow met tv-kwaliteit maken, maar dan voor het internet."'

Lees het volledige interview met Xander De Rycke vanaf 4 maart in Knack Focus of hier.

De Rycke wil niet gezegd hebben dat hij definitief 'stopt' met Houdt het voor bekeken, het tv- en filmjaaroverzicht dat hij dit najaar voor de vijfde en voorlopig laatste keer zal brengen. 'Maar ik heb een time-out nodig. En ruimte voor andere dingen', vertelt hij in Knack Focus. Voor 'gewone' stand-upshows, om maar iets te noemen: zijn nieuwe voorstelling Bekend en bescheiden gaat binnen enkele weken in première.Fans van de comedian die ook The Avengers: Endgame hebben gezien, konden al een hint naar de pauze ontdekken in de aftiteling van de laatste Houdt het voor bekeken op YouTube. Die voorstelling heeft hem 'gesloopt', vertelt De Rycke. 'Stand-upmateriaal groeit organisch en met constante feedback van het publiek. Maar voor zo'n conference zit je toch vooral drie maanden miserabel achter een computer zooi te bekijken en te hopen dat die 25 bijeengeschreven pagina's grappig zijn en niet louter kwaad gezaag.''Daarbovenop heb ik die show dertig keer gespeeld in anderhalve maand, en dat is duidelijk niet mijn tempo. Ik heb mijn stem drie keer compleet vernietigd in die tijd. Ik lach Alex Agnew graag uit als hij backstage weer eens met een Vittelflesje en een rietje stemoefeningen doet, maar die fucker speelt wel het hele jaar door vier avonden per week.'Gebrek aan inspiratie voor zijn voorlopige zwanenzang als tv- en filmconferencier heeft De Rycke niet. 'Dankzij de oprichting van de 'Vlaamse Netflix' lijkt de show zichzelf toch weer te gaan schrijven. Belgen die eventjes Amerika willen spelen, altijd geestig. We zijn echt een van de weinige landen die het blijkbaar niet pretentieus vinden om met termen als 'Vlaamse Netflix' te gooien.'In korte tijd maakte De Rycke van Houdt het voor bekeken een begrip. Met de vier edities die er tot nu toe zijn haalde hij op YouTube al meer dan 1,4 miljoen views bij elkaar. Het is niet de eerste keer dat De Rycke een project stopzet op het hoogtepunt van zijn succes. Twee jaar geleden maakte hij ook een voorlopig einde aan zijn podcast Mosselen om half twee met een live-aflevering voor een volle Arenbergschouwburg. 'Collega's verklaren me ook nog steeds gek. Ik hou gewoon niet van stilstand, ik ben liever altijd net dat ene stapje voor. Toen podcasts hier ook een dingetje werden, zat ik met mijn hoofd al lang bij Vanavond live. 'Kom jongens, laat ons nu eens een talkshow met tv-kwaliteit maken, maar dan voor het internet."'