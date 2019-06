35 jaar na datum herneemt videokunstenaar Walter Verdin zijn voorstelling Videorhythmics: 'Omdat de overheid voorlopig geen subsidies ter beschikking stelt voor de archivering en de digitalisering van mijn videowerk, probeer ik dat zelf te doen.'

Begin jaren tachtig is er iets met Walter Verdin, letterlijk dan. Hij scoort een hit met Er is iets (hier vanbinnen...) en vertegenwoordigt België op het Eurovisiesongfestival 1983 met zijn band Pas de Deux en het licht absurde Rendez-vous. In 1984 maakt hij indruk in een totaal andere hoek van de kunsten met het eclatante videoconcert Videorhythmics in de Brusselse disco Ex-.

...