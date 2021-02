Kunstencentrum Vooruit opent de website meerdaneennaam.be waarop het brede publiek kan meezoeken naar een nieuwe naam. SP.A maakte vorig jaar bekend dat ze die naam voor haar partij wil gebruiken. Dat leidde tot weerstand bij het Kunstencentrum, maar niet tot juridische procedures.

Voo?uit, dat sinds het dispuut de 'r' heeft vervangen door een vraagteken, start een zoektocht die in mei zou moeten uitmonden in een definitieve naamsverandering. Tot en met vrijdag 12 maart kan het publiek deelnemen aan de eerste fase.

'De eerste stap is ons publiek horen', zegt woordvoerster Mieke Dumont. 'We willen eerst van publiek, artiesten, Gentenaars en medewerkers weten wat Voo?uit bij hen oproept. Wat voelen ze, waaraan denken ze? Of zien ze iets?' Daarna komt er een 'naam-storm' die moet uitmonden in een longlist van twintig namen die eind maart gepresenteerd wordt aan de medewerkers. Drie favorieten worden dan gepresenteerd aan het publiek, dat mee de definitieve naam kiest. Begin april zal die nieuwe naam bekend zijn. Tegen eind mei stelt het huidige Voo?uit de nieuwe huisstijl voor en wordt alle signalisatie in en aan het gebouw vervangen.

Voo?uit, dat sinds het dispuut de 'r' heeft vervangen door een vraagteken, start een zoektocht die in mei zou moeten uitmonden in een definitieve naamsverandering. Tot en met vrijdag 12 maart kan het publiek deelnemen aan de eerste fase.'De eerste stap is ons publiek horen', zegt woordvoerster Mieke Dumont. 'We willen eerst van publiek, artiesten, Gentenaars en medewerkers weten wat Voo?uit bij hen oproept. Wat voelen ze, waaraan denken ze? Of zien ze iets?' Daarna komt er een 'naam-storm' die moet uitmonden in een longlist van twintig namen die eind maart gepresenteerd wordt aan de medewerkers. Drie favorieten worden dan gepresenteerd aan het publiek, dat mee de definitieve naam kiest. Begin april zal die nieuwe naam bekend zijn. Tegen eind mei stelt het huidige Voo?uit de nieuwe huisstijl voor en wordt alle signalisatie in en aan het gebouw vervangen.