Voetvolk dompelt je onder in het machtige The Sea Within

'Zal het haar lukken?', dat is dé standaardvraag die je je stelt wanneer Lisbeth Gruwez een nieuw project aankondigt. Niet dat we twijfelen aan de kunde van een van de beste danseressen én de meest inventieve choreografen van Vlaanderen, maar Gruwez stelt zichzelf graag voor (bijna onmogelijke) uitdagingen. Maar we moeten het haar nageven, ze brengt die bijna altijd tot een goed einde. Dat doet ze ook met The Sea Within.

