Vlaamse Ombudsdienst gaat grensoverschrijdend gedrag in cultuur- en mediasector registreren

De Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst gaat meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector registreren. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open VLD) donderdag geantwoord op vragen van Marius Meremans (N-VA) en Katia Segers (SP.A) in de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

In juni vorig jaar raakte via een onderzoek bekend dat de helft van de vrouwen in de cultuur- en mediasector het voorbije jaar grensoverschrijdend gedrag had ervaren. In de mediasector ging het om één op de vijf vrouwen. Minister Gatz kondigde meteen een actieplan aan. Naast het bekender maken van het meldpunt 1712 was ook de aanduiding van een ombudsman voor de cultuur- en audiovisuele sector een speerpunt in dat plan.

Eind 2018 werd die ombudsfunctie al toegewezen aan de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst. Na wat voorbereidingen krijgt de Genderkamer er binnenkort twee halftijdse medewerkers bij om de bijkomende taak te vervullen. 'Zij staan klaar om naar concrete ervaringen of meldingen te luisteren en hierin te adviseren of te bemiddelen', zegt Ombudsvrouw Gender Annelies d'Espallier. 'Zij zullen structurele aanbevelingen formuleren voor preventie, bijvoorbeeld voor gedragscodes, waarborgen of aanspreekpunten", zo stelt Ombudsvrouw Gender Annelies d'Espallier.'

'Het ziet ernaar uit dat de eerste subsidieschijf van Troubleyn kan betaald worden.' Sven Gatz, minister van Cultuur (Open VLD)

Gatz wil dit jaar ook sensibiliseringscampagna opstarten waarvan enkele BV's het peter- en meterschap opnemen. Die campagne komt er wel pas nadat de ombudsfunctie volledig operationeel is.

De minister kreeg in de commissie ook een aantal vragen over de stand van zaken rond Troubleyn, het dansgezelschap van kunstenaar en regisseur Jan Fabre. Na getuigenissen van (ex-)dansers over grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap kreeg de vzw Troubleyn door minister Gatz een reeks maatregelen opgelegd. De organisatie moest interne maatregelen nemen rond goed bestuur en integriteitsbeleid. Zo moest Troubleyn tegen 31 maart van dit jaar een aantal maatregelen nemen, zoals de ontwikkeling van een gedegen integriteitsbeleid, om recht te hebben op de eerste subsidieschijf van 45 procent.

Volgens minister Gatz heeft het dansgezelschap op 29 maart alle documenten aan de administratie bezorgd en worden die nu onderzocht. 'Het ziet ernaar uit dat de eerste subsidieschijf kan betaald worden', aldus Gatz.